Χρηματιστήριο: Η απογοήτευση της CPI

Χωρίς να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες για μια θετική χρονιά, ολοκληρώθηκε το 12μηνο της περιόδου 2024-2025 για την CPI, η οποία είδε το καθαρό αποτέλεσμα να γυρίζει σε ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ (από καθαρά κέρδη 62 χιλ. ευρώ πέρυσι).

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η οπισθοχώρηση συνιστά αποτέλεσμα της καθίζησης στην αγορά εξοπλισμού, αλλά και του κόστους αναδιάρθρωσης της εισηγμένης.

Πάντως, για το 2025-2026 εκφράζεται αισιοδοξία για επιστροφή στα κέρδη.

Γ.Χ.

