Logo Image

Χρηματιστήριο: Η απογοήτευση της CPI

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Η απογοήτευση της CPI

INTIME/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ζημιογόνο αποτέλεσμα στο 12μηνο

Χωρίς να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες για μια θετική χρονιά, ολοκληρώθηκε το 12μηνο της περιόδου 2024-2025 για την CPI, η οποία είδε το καθαρό αποτέλεσμα να γυρίζει σε ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ (από καθαρά κέρδη 62 χιλ. ευρώ πέρυσι).

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η οπισθοχώρηση συνιστά αποτέλεσμα της καθίζησης στην αγορά εξοπλισμού, αλλά και του κόστους αναδιάρθρωσης της εισηγμένης.

Πάντως, για το 2025-2026 εκφράζεται αισιοδοξία για επιστροφή στα κέρδη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Γιατί «μιλά»… ελληνικά ο κορυφαίος banker της Ευρώπης

Γιατί «μιλά»… ελληνικά ο κορυφαίος banker της Ευρώπης

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube