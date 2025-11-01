Χρηματιστήριο: «Πιστή» στο ραντεβού με τα μερίσματα η Φίλιππος Νάκας

Σε νέα διανομή μερίσματος, ύψους έως 1,45 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,23 ευρώ/μετοχή, αναμένεται να προχωρήσει η διοίκηση της Φίλιππος Νάκας, μένοντας πιστή στην πολιτική της γενναιόδωρης επιβράβευσης (dividend yield 7,2%).

Ας σημειωθεί ότι στο 12μηνο της χρήσης ’24 – ’25, η εισηγμένη πέτυχε καθαρά κέρδη 1,74 εκατ. ευρώ έναντι 1,73 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)