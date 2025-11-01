Logo Image

Χρηματιστήριο: Με μονοψήφιο P/E παρά το… τριψήφιο φετινό ράλι

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Με μονοψήφιο P/E παρά το… τριψήφιο φετινό ράλι

Στα υψηλά 26 ετών η Mevaco

Τη φετινή αναρρίχηση συνεχίζει η μετοχή της Mevaco, η οποία για πρώτη φορά από το 1999 βλέπει την τιμή να φθάνει στα 9 ευρώ.

Κάπως έτσι, η εισηγμένη ανεβάζει στο +128% τη φετινή απόδοση, απέχοντας ελάχιστα από το ορόσημο των 100 εκατ. ευρώ σε όρους χρηματιστηριακής αξίας.

Μάλιστα, παρά το ράλι, η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με το P/E να κυμαίνεται σε σταθερά μονοψήφια επίπεδα (<9x).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

