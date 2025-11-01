Χρηματιστήριο: Μηδένισε το… κοντέρ για τη Helleniq Energy

Το discount στο placement για το 3,7% των μετοχών, αλλά και η αποχώρηση του Ευ. Μυτιληναίου από το μετοχολόγιο δεν φαίνεται να αποτελούν λόγους… αισιοδοξίας για τη Helleniq Energy.

Αυτό μαρτυρά και η χθεσινή συνεδρίαση του Χ.Α., όπου η μετοχή της εισηγμένης κατέγραψε τις χειρότερες ημερήσιες απώλειες από τις αρχές του Ιουλίου (-5,6%), ουσιαστικά χάνοντας όλα τα κέρδη του 2025.

Γ.Χ.

