Χρηματιστήριο: Μηδένισε το… κοντέρ για τη Helleniq Energy

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Helleniq Energy/FACEBOOK

Χάθηκαν όλα τα κέρδη του 2025

Το discount στο placement για το 3,7% των μετοχών, αλλά και η αποχώρηση του Ευ. Μυτιληναίου από το μετοχολόγιο δεν φαίνεται να αποτελούν λόγους… αισιοδοξίας για τη Helleniq Energy.

Αυτό μαρτυρά και η χθεσινή συνεδρίαση του Χ.Α., όπου η μετοχή της εισηγμένης κατέγραψε τις χειρότερες ημερήσιες απώλειες από τις αρχές του Ιουλίου (-5,6%), ουσιαστικά χάνοντας όλα τα κέρδη του 2025.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

