Χρηματιστήριο: Τράπεζες και Helleniq Energy «πρόδωσαν» το οχυρό των 2.000 μονάδων

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να «πέφτει» κάτω των 2.000 μονάδων, παρότι προσπάθησε να μαζέψει τις ενδοσυνεδριακές απώλειες.

Οι πιέσεις σε τράπεζες και επιλεγμένα blue chips «ζημίωσαν» την ελληνική αγορά, η οποία επιβεβαίωσε ότι διανύει μια παρατεταμένη περίοδο… ντεφορμαρίσματος, με τους επενδυτές να επιλέγουν την κατοχύρωση ενός μέρους των ισχυρών κερδών του 2025, τα οποία εξακολουθούν να υπολογίζονται στο +35% σε επίπεδο 10μήνου.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση του πενθήμερου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ελεγχόμενη κάμψη κατά -0,50% και διαμορφώθηκε στις 1.995,20 μονάδες, χάνοντας ακριβώς 10 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.005,20 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 34 μονάδες (από 1.977,71 έως 2.011,76 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 353,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 86 εκατ. ευρώ αφορούσαν τα προσυμφωνημένα πακέτα στη Helleniq Energy. Υπενθυμίζεται ότι πωλητής ήταν η Metlen, η οποία διέθεσε το 3,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διύλισης στην τιμή των 7,55 ευρώ/μετοχή.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο Οκτώβριος «έφυγε» με απώλειες -1,9%, βάζοντας οριστικό τέλος στο σερί των 11 διαδοχικών ανοδικών μηνών. Όσον αφορά την εβδομάδα, η μεταβολή διαμορφώθηκε στο -0,8%.

Στο ταμπλό, τώρα, η Helleniq Energy οπισθοχώρησε κατά τουλάχιστον -5%, κλείνοντας το discount με την τιμή του placement. Από την άλλη πλευρά, η Metlen, η οποία αποκόμισε ένα σημαντικό όφελος από τη συναλλαγή, ενισχύθηκε άνω του +3%. Eurobank και Πειραιώς, παρά τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 9μηνου, κατέγραψαν απώλειες κατά -2,4% και -0,8%, αντίστοιχα.

Διόρθωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έστρεψε το βλέμμα στα οικονομικά μεγέθη του 9μήνου αλλά και στις επικείμενες διανομές των ενδιάμεσων μερισμάτων, διόρθωσε στο -1,03% και τις 2.237 μονάδες, δίνοντας συνέχεια στην πορεία αναδίπλωσης του Οκτωβρίου.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διολίσθησε στο -0,82% και τα 6,772 ευρώ, με τη διοίκηση να παρουσιάζει τις επιδόσεις του 9μήνου, οι οποίες αποδείχθηκαν βελτιωμένες κατά +7,5%, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 882 εκατ. ευρώ από 820 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Eurobank έκλεισε στο -2,45% και τα 3,261 ευρώ. Χθες το απόγευμα ανακοίνωσε μείωση κατά -9% στα καθαρά κέρδη του 9μήνου, τα οποία βέβαια, παρέμειναν άνω του 1 δισ. ευρώ (1,033 έναντι 1,1135 δισ. ευρώ). Η διοίκηση επανέλαβε τη δέσμευση για τη διανομή συνολικού μερίσματος άνω του 50% επί της ετήσιας κερδοφορίας.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Alpha Bank περιορίστηκε στο -2,16% και τα 3,4 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Κύπρου ακολούθησε στο -1,48% και τα 7,98 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύτηκε στο +0,51% και τα 12,745 ευρώ, ενώ η μετοχή της Optima Bank αυξήθηκε στο +1,13% και τα 8,04 ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,55% και 5.029 μονάδες), η προσοχή στράφηκε στη Helleniq Energy, καθώς η Metlen πραγματοποίησε χθες βράδυ placement για το 3,7%, μηδενίζοντας τη θέση της. Η τιμή πώλησης καθορίστηκε στα 7,55 ευρώ/μετοχή, δηλαδή με discount σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο των 8,1 ευρώ. Αυτή η υστέρηση, σε συνδυασμό με την αποχώρηση ενός σημαντικού «παίχτη» από το μετοχολόγιο, άσκησε σημαντικές πιέσεις στη μετοχή, η οποία κατρακύλησε στο -5,6% και τα 7,64 ευρώ. Από την πλευρά της, η μετοχή της Metlen ενισχύθηκε δυναμικά στο +3,29% και τα 44,0 ευρώ, παίρνοντας σημαντικές «ανάσες». Η πώληση της τοποθέτησης στη Helleniq Energy φέρνει στο ταμείο ένα αξιοσημείωτο χρηματικό ποσό, σε μια χρονική περίοδο που ο βασικός μέτοχος επιδίδεται σε καθημερινές αγορές μετοχών από το ταμπλό του Χ.Α.

Από εκεί και πέρα, άνοδο στο +2,2% και τα 3,2 ευρώ κατέγραψε η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία επανήλθε στα υψηλά 17 ετών, ενώ νέο ρεκόρ στο +1,07% και τα 8,49 ευρώ έγραψε η μετοχή της «μαμάς» Viohalco. H τιμή του ΟΠΑΠ, παρότι σήμερα οι μέτοχοι «κλείδωσαν» το δικαίωμα στο ενδιάμεσο μέρισμα του 0,5 ευρώ, υποχώρησε στο -0,8% και τα 17,95 ευρώ. Νέα πτώση στο -1% και τα 38,9 ευρώ σημείωσε η τιμή της Titan Cement, η οποία οπισθοχώρησε από το ορόσημο των 40 ευρώ. Η τιμή του ΟΤΕ διέκοψε το σερί των έξι ανοδικών συνεδριάσεων, τερματίζοντας στο -0,55% και τα 16,31 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,53% κι 2.786 μονάδες), η μετοχή της Quest Συμμετοχών ξεχώρισε αρνητικά στο -1,26% και τα 7,05 ευρώ, επηρεαζόμενη για δεύτερη σερί ημέρα από την αναβολή στο call option των Γερμανών, το οποίο αφορούσε την απόκτηση του εναπομείναντος 80% της ACS. Intracom και Intralot πιέστηκαν πέριξ του -1%, με τις τιμές των Austriacard και Autohellas να χάνουν περισσότερο από -1% και -2% αντίστοιχα. Αντίθετα, Alumil και Κρι Κρι ενισχύθηκαν κατά +1%. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Mevaco, η οποία σκαρφάλωσε στα 9 ευρώ (νέο υψηλό 26 ετών), χάρη στη σημερινή άνοδο του +2,2%. Μικρή αύξηση στο +0,3% και τα 2,89 ευρώ εμφάνισε η τιμή της BriQ, η οποία για το 9μηνο του 2025 πέτυχε υπερ-διπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας (9,4 από 4,6 εκατ. ευρώ), χάρη και στη φετινή συγχώνευση με την ICI.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 68 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 42 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 17 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 136,7 δισ. ευρώ.

Αρνητικό πρόσημο στον Οκτώβριο

Την παρατεταμένη μεταβλητότητα των τελευταίων εβδομάδων έρχεται να επιβεβαιώσει και η τελευταία συνεδρίαση του μήνα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο φαίνεται να πέφτει «θύμα» της… επιτυχίας του.

Ο Γενικός Δείκτης πλέον βρίσκεται στα κρίσιμα επίπεδα πέριξ του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων, έχοντας υποχωρήσει κάτω των κινητών μέσων όρων των 30 και 50 ημερών, με αποτέλεσμα η βραχυπρόθεσμη τάση να παραμένει αρνητική.

Την ίδια στιγμή, η έντονη νευρικότητα έχει επίπτωση και στο τελικό πρόσημο του μήνα, καθώς ο Οκτώβριος αποδεικνύεται ο πρώτος αρνητικός μήνας μετά το εντυπωσιακό σερί των 11×11 ανοδικών 30ημέρων (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25).

Η κόπωση από το παρατεταμένο ράλι, το profit taking σε βαριά «χαρτιά» του ταμπλό και το κλείσιμο των θέσεων από ορισμένους ξένους επενδυτές, φαίνεται να συνιστούν τους βασικούς λόγους της τρέχουσας οπισθοχώρησης.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει σταθερά αισιόδοξο, με τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη, τις γενναιόδωρες μερισματικές πολιτικές και τα διαδοχικά εταιρικά deals να προσφέρουν πολύτιμα στηρίγματα.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η μεταβολή του Γενικού Δείκτη εντός του 2025 εξακολουθεί να ανέρχεται σε περισσότερο από +35%, θέτοντας τις βάσεις για το 5ο συνεχόμενο κερδοφόρο έτος (2021 – 2025).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές σπεύδουν να αποτιμήσουν τις πρόσφατες νομισματικές αποφάσεις των ΕΚΤ και Federal Reserve, σε μια χρονική συγκυρία, όπου το ζήτημα των «φουσκωμένων» αποτιμήσεων στις εισηγμένες τίθεται ολοένα και πιο συχνά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελεγχόμενα στο -0,38% και τις 571 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -0,73% και να πέφτει κάτω των 24.000 μονάδων. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση, κερδίζοντας +0,2% και +0,6% αντίστοιχα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)