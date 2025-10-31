Logo Image

Wall Street: Άλμα 1,2% για τον Nasdaq χάρη στην Amazon

REUTERS/Jeenah Moon

Ανοδικά η Wall Street, με φόντο τα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών

Ελίζα Καραγιώργη [email protected]

Με κέρδη ξεκίνησε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα ισχυρά αποτελέσματα της Amazon.

1,2% είναι τα κέρδη για τον τεχνολογικό Nasdaq, στο +0,63% ο S&P, 0,5% η άνοδος του Dow Jones.

Οι μετοχές της Amazon, όπως προμήνυαν οι προσυνεδριακές συναλλαγές, σημείωσαν άλμα 10% αφότου ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε ότι τα έσοδα της μονάδας cloud computing αυξήθηκαν κατά 20% στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Η ηγετική δύναμη των υπηρεσιών streaming, Netflix ήταν επίσης κερδισμένη την Παρασκευή, προσθέτοντας 3% αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε split μετοχών 10 προς 1 .

Οι μετοχές βγαίνουν από μια νωχελική συνεδρίαση, καθώς όλοι οι δείκτες έκλεισαν την Πέμπτη σε αρνητικό πρόσημο. Ο  βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε σχεδόν κατά 110 μονάδες, ή περίπου 0,2%. Ο S&P 500και Nasdaq έχασε 0,99% και 1,58% αντίστοιχα, λόγω των απωλειών στις μετοχές μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας Meta, Microsoftκαι Nvidia εν μέσω ανησυχιών για την αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Meta κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της εδώ και τρία χρόνια.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν την Πέμπτη σε μονοετή εμπορική εκεχειρία μετά τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα, κατευνάζοντας ελαφρώς τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την πιθανότητα ενός ολοκληρωτικού εμπορικού πολέμου.

Οι τρεις κορυφαίοι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ οδεύουν πάντως προς μια νικηφόρα εβδομάδα και μήνα. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 0,8% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ενώ οι Nasdaq και Dow Jones έχουν καταγράψει κέρδη περίπου 2,5% και 0,7% αντίστοιχα.

Ράλι για την Getty

Οι μετοχές της Getty Images εκτινάχτηκαν 19% την Παρασκευή, αφότου η εταιρεία  ανακοίνωσε ότι σύναψε πολυετή συμφωνία με την Perplexity AI .

Η Perplexity θα μπορεί να εμφανίζει περιεχόμενο από το Getty Images μέσω των εργαλείων αναζήτησης που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η νεοσύστατη επιχείρηση θα βελτιώσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζει εικόνες στην πλατφόρμα της, προσθέτοντας αναφορές εικόνων και συνδέσμους προς την πηγή.

