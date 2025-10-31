Amazon: Τι απογειώνει την αξία της κατά 300 δισ. δολ. σε μία ημέρα

Η Wall Street ξυπνά και πάλι με άρωμα τεχνολογίας σήμερα, Παρασκευή. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα στο παγκόσμιο ράλι των αγορών, η Amazon.com Inc. αναζωπυρώνει το κλίμα ευφορίας.

Καθώς η μετοχή της Amazon εκτινάσσεται κατά 13% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, τα προθεσμιακά συμβόλαια του S&P 500 ενισχύονται.

Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που προκάλεσε τον ενθουσιασμό των επενδυτών; Ανακοίνωσε την ταχύτερη ανάπτυξη της μονάδας cloud της εδώ και τρία χρόνια.

Ο διαδικτυακός κολοσσός επωφελήθηκε από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να δαπανούν ασταμάτητα για την ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης. Η τεράστια ζήτηση για υπηρεσίες cloud βοηθά την εταιρεία τεχνολογίας να μετριάσει τις πιέσεις από την πιο ήπια ανάπτυξη του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο οποίος προετοιμάζεται για την κρίσιμη εορταστική περίοδο, εν μέσω αδύναμης καταναλωτικής εμπιστοσύνης λόγω της παγκόσμιας εμπορικής αβεβαιότητας.

Το ράλι της Amazon στις μετασυνεδριακές συναλλαγές ανέβασε την κεφαλαιοποίησή της κατά περίπου 330 δισ. δολάρια. Αν η άνοδος αυτή διατηρηθεί και στη σημερινή συνεδρίαση, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο της μετοχής από το 2015.

«Η Amazon Web Services αναπτύσσεται με ρυθμό που δεν έχουμε δει από το 2022», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι. «Η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και για βασικές υποδομές παραμένει ισχυρή, και έχουμε επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της παραγωγικής μας ικανότητας».

Ο οικονομικός διευθυντής της Amazon, Μπράιαν Ολσάφσκι, ανέφερε ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος θα ανέλθουν περίπου στα 125 δισ. δολάρια, ενώ αναμένονται υψηλότερες το επόμενο έτος, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Μόνο κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα, η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει 89,9 δισ. δολάρια, κυρίως σε έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, η Apple καταγράφει κέρδη μετά τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα και μια αισιόδοξη πρόβλεψη για την περίοδο των Χριστουγέννων. Οι δείκτες Nasdaq 100 και S&P 500 κινούνται ανοδικά κατά 1,2% και 0,9% αντίστοιχα.

Οι «Magnificent Seven» επιστρέφουν

Η θετική έκπληξη στα αποτελέσματα των Amazon και Apple συμπαρασύρει ανοδικά όλους τους τεχνολογικούς κολοσσούς των λεγόμενων “Magnificent Seven”.

Η Nvidia ανακοίνωσε νέες συνεργασίες με τους μεγαλύτερους ομίλους της Νότιας Κορέας, επεκτείνοντας την παγκόσμια παρουσία της στην τεχνητή νοημοσύνη. Μετά το sell-off της προηγούμενης συνεδρίασης, οι επενδυτές επιστρέφουν δυναμικά στα megacaps που οδήγησαν το ράλι του 2025.

Όπως σημειώνει στο Bloomberg ο Ούλριχ Έρμπαν, επικεφαλής στρατηγικής στη Berenberg, «η μεταβλητότητα έχει γίνει χαρακτηριστικό, όχι πρόβλημα. Οι ημερήσιες διακυμάνσεις μετακινούν πια εταιρικές αποτιμήσεις κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια».

Το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από το 2021

Αν η άνοδος συνεχιστεί, ο S&P 500 θα κλείσει τον μήνα με το μακρύτερο ανοδικό σερί από τον Αύγουστο του 2021. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τους εμπορικούς κραδασμούς, η αμερικανική αγορά έχει αντέξει εντυπωσιακά.

Περίπου 8 στις 10 εταιρείες του δείκτη που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bloomberg. Παράλληλα, τα στοιχεία της Bank of America δείχνουν εισροές 17,2 δισ. δολαρίων στα παγκόσμια μετοχικά κεφάλαια την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου — το μεγαλύτερο κύμα επενδυτικής εμπιστοσύνης εδώ και μήνες.

Προειδοποιήσεις για «μαύρους κύκνους»

Παρά το εντυπωσιακό ράλι, ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι η κίνηση αυτή στηρίζεται περισσότερο στις ροές κεφαλαίων παρά στα κέρδη ανά μετοχή. «Οι ροές είναι ο κύριος οδηγός, όχι η ανάπτυξη των EPS», λέει η Κάρεν Ζορζ, fund manager στην Ecofi. «Αν οι ροές προς τα ριψοκίνδυνα assets σταματήσουν, τότε θα υπάρξει πραγματική διόρθωση. Αλλά όπως με τον “μαύρο κύκνο”, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει».

Νέα ισορροπία ΗΠΑ – Κίνας

Στο γεωοικονομικό μέτωπο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν σε διαπραγματεύσεις με την Κίνα μέσα σε έναν χρόνο, μετά τη συμφωνία Τραμπ–Σι για αναστολή δασμών και μείωση εμπορικών φραγμών.

Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε ωστόσο ενάντια στο «σπάσιμο των εφοδιαστικών αλυσίδων», υπενθυμίζοντας ότι μια συνολική συμφωνία παραμένει μακριά.

«Η αποκλιμάκωση είναι προσωρινή. Οι εντάσεις έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν ανά πάσα στιγμή», προειδοποιεί ο Μόχιτ Κουμάρ, επικεφαλής οικονομολόγος της Jefferies International.

«Η φούσκα… παίρνει παράταση»

Όπως σχολιάζουν οι στρατηγικοί αναλυτές στο Bloomberg, «οι φόβοι για φούσκα φαίνεται να απομακρύνονται προσωρινά. Το κύμα τεχνητής νοημοσύνης είναι ζωντανό και επεκτείνεται πέρα από τις ΗΠΑ».

Το μήνυμα είναι σαφές: η τεχνολογία εξακολουθεί να καθορίζει τη μοίρα των αγορών, αλλά η εξάρτηση από λίγα ονόματα αυξάνει τον κίνδυνο. Η Amazon, η Apple, η Nvidia και οι υπόλοιποι γίγαντες της νέας εποχής σηκώνουν στις πλάτες τους όχι μόνο τον S&P 500, αλλά και την ψυχολογία των επενδυτών παγκοσμίως.