Χρηματιστήριο: Σε κίνδυνο οι 2.000 μονάδες – Άλμα στη Metlen, βουτιά στη Helleniq Energy

Νέα πτώση εμφανίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να αποτιμούν αφενός τα εταιρικά μεγέθη του 9μήνου, αφετέρου τις νέες επιχειρηματικές εξελίξεις.

Η ελληνική αγορά διολισθαίνει κάτω των 2.000 μονάδων, δίνοντας συνέχεια στη μεταβλητότητα των τελευταίων εβδομάδων, η οποία οδηγεί το πρόσημο του μήνα σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2024.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση του πενθήμερου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ελεγχόμενη κάμψη κατά -0,47% και διαμορφώνεται στις 1.995,83 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από εννέα μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.005,20 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 44 μονάδες (από 1.977,71 έως 2.011,76 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 196,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 86 εκατ. ευρώ αφορούν τα προσυμφωνημένα πακέτα στη Helleniq Energy. Υπενθυμίζεται ότι πωλητής είναι η Metlen, η οποία διέθεσε το 3,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διύλισης στην τιμή των 7,55 ευρώ/μετοχή.

Στο ταμπλό, τώρα, η Helleniq Energy οπισθοχωρεί κατά τουλάχιστον -5%, συγκλίνοντας με την τιμή του placement. Από την άλλη πλευρά, η Metlen, η οποία αποκόμισε ένα σημαντικό όφελος από τη συναλλαγή, ενισχύεται άνω του +3%. Eurobank και Πειραιώς, παρά τα αναμενόμενα μεγέθη του 9μηνου, καταγράφουν απώλειες κατά έως -2%.

Διόρθωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος στρέφει το βλέμμα στα οικονομικά αποτελέσματα του 9μήνου αλλά και στις επικείμενες διανομές των ενδιάμεσων μερισμάτων, διορθώνει στο -1,21% και τις 2.233 μονάδες, δίνοντας συνέχεια στην πορεία αναδίπλωσης του Οκτωβρίου.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διολισθαίνει στο -2,26% και τα 6,674 ευρώ, με τη διοίκηση να παρουσιάζει τις επιδόσεις του 9μήνου, οι οποίες αποδείχθηκαν βελτιωμένες κατά +7,5%, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 882 εκατ. ευρώ από 820 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Eurobank «παίζει» στο -1,44% και τα 3,295 ευρώ. Χθες το απόγευμα ανακοίνωσε μείωση κατά -9% στα καθαρά κέρδη του 9μήνου, τα οποία βέβαια, παρέμειναν άνω του 1 δισ. ευρώ (1,033 έναντι 1,1135 δισ. ευρώ). Η διοίκηση επανέλαβε τη δέσμευση για τη διανομή συνολικού μερίσματος άνω του 50% επί της ετήσιας κερδοφορίας.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώνεται στο -0,32% και τα 12,64 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank περιορίζεται στο -1,41% και τα 3,426 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Κύπρου διαπραγματεύεται στο -1,73% και τα 7,96 ευρώ, ενώ η μετοχή της Optima Bank αυξάνεται στο +1,01% και τα 8,03 ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,61% και 5.026 μονάδες), η προσοχή στρέφεται στη Helleniq Energy, καθώς η Metlen πραγματοποίησε χθες βράδυ placement για το 3,7%, μηδενίζοντας τη θέση της. Η τιμή πώλησης καθορίστηκε στα 7,55 ευρώ/μετοχή, δηλαδή με discount σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο των 8,1 ευρώ. Αυτή η υστέρηση, σε συνδυασμό με την αποχώρηση ενός σημαντικού «παίχτη» από το μετοχολόγιο, έρχεται να ασκήσει πιέσεις στη μετοχή, η οποία σήμερα κατρακυλά στο -5,6% και τα 7,63 ευρώ. Από την πλευρά της, η μετοχή της Metlen ενισχύεται δυναμικά στο +3,4% και τα 44,0 ευρώ, παίρνοντας σημαντικές «ανάσες». Η πώληση της τοποθέτησης στη Helleniq Energy φέρνει στο ταμείο ένα αξιοσημείωτο χρηματικό ποσό, σε μια χρονική περίοδο που ο βασικός μέτοχος επιδίδεται σε καθημερινές αγορές μετοχών από το ταμπλό του Χ.Α.

Από εκεί και πέρα, άνοδο στο +0,6% και τα 18,22 ευρώ καταγράφει η μετοχή του ΟΠΑΠ, καθώς οι μέτοχοι «κλειδώνουν» σήμερα το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα του 0,50 ευρώ (dividend yield 2,7%). Νέα πτώση στο -1,2% και τα 38,7 ευρώ σημειώνει η τιμή της Titan Cement, η οποία οπισθοχωρεί από το ορόσημο των 40 ευρώ. Η τιμή του ΟΤΕ διακόπτει το σερί των έξι ανοδικών συνεδριάσεων, οπισθοχωρώντας στο -1,0% και τα 16,23 ευρώ, ενώ απώλειες άνω του -1% παρουσιάζουν και οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Viohalco.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,56% κι 2.785 μονάδες), η μετοχή της Quest Συμμετοχών ξεχωρίζει αρνητικά στο -1,6% και τα 7,02 ευρώ, επηρεαζόμενη για δεύτερη σερί ημέρα από την αναβολή στο call option των Γερμανών, το οποίο αφορούσε την απόκτηση του εναπομείναντος 80% της ACS.Intracom και Intralot πιέζονται κατά τουλάχιστον -1%, με τις τιμές των Dimand και Autohellas να χάνουν περισσότερο από -1%. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Mevaco, η οποία σκαρφαλώνει άνω των 9 ευρώ (νέο υψηλό 26 ετών), χάρη στη σημερινή άνοδο του +4%. Μικρή αύξηση στο +0,6% και τα 2,9 ευρώ εμφανίζει η τιμή της BriQ, η οποία για το 9μηνο του 2025 πέτυχε υπερ-διπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας (9,4 από 4,6 εκατ. ευρώ), χάρη και στη φετινή συγχώνευση με την ICI.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 71 μετοχές κινούνται καθοδικά, 39 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 11 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 136,7 δισ. ευρώ.

Προς αρνητικό πρόσημο στον Οκτώβριο

Την τελευταία συνεδρίαση του μήνα διανύει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο καλείται να αντεπεξέλθει σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Ο Γενικός Δείκτης δίνει «μάχη» για την υποστήριξη των κρίσιμων ορίων των 2.000 μονάδων, επιβεβαιώνοντας την έντονη μεταβλητότητα των τελευταίων εβδομάδων, την ίδια στιγμή που βρίσκεται αισθητά κάτω της τιμής εκκίνησης του Οκτωβρίου (2.034 μονάδες).

Αυτό σημαίνει ότι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η ελληνική αγορά θα καταγράψει τον πρώτο αρνητικό μήνα από τον Οκτώβριο του 2024, βάζοντας «τέλος» στο εντυπωσιακό σερί 11×11 ανοδικών 30ημέρων.

Η κόπωση από το παρατεταμένο ράλι, το λεγόμενο profit taking σε βαριά «χαρτιά» του ταμπλό και το κλείσιμο των θέσεων από ορισμένους ξένους επενδυτές, φαίνεται να συνιστούν τους βασικούς λόγους της τρέχουσας οπισθοχώρησης.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει σταθερά αισιόδοξο, με τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη, τις γενναιόδωρες μερισματικές πολιτικές και τα διαδοχικά εταιρικά deals να προσφέρουν πολύτιμα στηρίγματα.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η μεταβολή του Γ.Δ. εντός του 2025 ανέρχεται σε περισσότερο από +36%, θέτοντας τις βάσεις για το 5ο συνεχόμενο ανοδικό έτος (2021 – 2025).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές σπεύδουν να αποτιμήσουν τις πρόσφατες νομισματικές αποφάσεις των ΕΚΤ και Federal Reserve, σε μια χρονική συγκυρία, όπου το ζήτημα των «φουσκωμένων» αποτιμήσεων στις εισηγμένες τίθεται ολοένα και πιο συχνά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελεγχόμενα στο -0,38% και τις 572 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -0,31% και να πέφτει στις 24.042 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

