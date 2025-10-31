Netflix: Το κλασικό κόλπο που επιστράτευσε για να κάνει πιο προσιτή τη μετοχή του

Το Netflix ανακοίνωσε split της μετοχής του σε αναλογία 10 προς 1, δίνοντας στους μετόχους εννέα επιπλέον μετοχές για κάθε μία που κατέχουν από τις 10 Νοεμβρίου. Οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 17 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια κίνηση που δεν αλλάζει την κεφαλαιοποίηση ή τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας. Απλώς διαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές σε μικρότερα κομμάτια, με τους επενδυτές να έχουν την ίδια συνολική αξία αλλά μεγαλύτερο αριθμό μετοχών. Ουσιαστικά στοχεύει στο να καταστήσει τη μετοχή πιο προσιτή και άρα ελκυστική τόσο στους μικροεπενδυτές όσο και στους εργαζομένους της.

Ο γίγαντας του streaming προχώρησε σε ένα παλιό αλλά χρήσιμο κόλπο, σχολιάζει το Business Insider.

Η μετοχή του Netflix είναι αυτή τη στιγμή από τις λίγες στον δείκτη S&P 500 με τιμή άνω των 1.000 δολαρίων, ένα επίπεδο στο τοποίο συχνά όταν φτάσουν οι μετοχές, οι εταιρείες προχωρούν σε split για να τις κάνουν πιο προσιτές στους ιδιώτες επενδυτές.

«Ο σκοπός του split της μετοχής είναι να επαναφέρει την αγοραία τιμή των κοινών μετοχών της εταιρείας σε ένα εύρος που θα είναι πιο προσιτό στους υπαλλήλους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών της εταιρείας», ανέφερε το Netflix σε δελτίο τύπου την Πέμπτη.

Το Netflix διανύει μια χρονιά-ορόσημο για τις μετοχές του. Μέχρι το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, οι μετοχές της πλατφόρμας streaming διαπραγματεύονταν πάνω από 40% υψηλότερα από ό,τι στην αρχή του έτους. Μετά την ανακοίνωση για το split, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο κατά 2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που το Netflix θα κάνει split στη μετοχή του: έκανε split το 2004 και το 2015. Αυτή η πρακτική συνηθίζεται στις εταιρείες των οποίων η μετοχή βρίσκεται σε άνθηση. Η Amazon, το 2022, ανακοίνωσε split 20 προς 1 και πιο πρόσφατα, η Nvidia προχώρησε σε split 10 προς 1 τον Ιούνιο του 2024.