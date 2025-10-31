Χρηματιστήριο: Δοκιμασία για τις 2.000 μονάδες – Πιέσεις στη Helleniq Energy, «ανάσες» για τη Metlen

Στασιμότητα επικρατεί σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να αποτιμούν αφενός τα εταιρικά μεγέθη του 9μήνου, αφετέρου τις νέες επιχειρηματικές εξελίξεις.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά, η οποία δυσκολεύεται να ξεκολλήσει από το κρίσιμο όριο των 2.000 μονάδων, δίνει συνέχεια στη μεταβλητότητα των τελευταίων εβδομάδων, η οποία οδηγεί το πρόσημο του μήνα σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2024.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση του πενθήμερου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει οριακή αύξηση κατά +0,08% και διαμορφώνεται στις 2.006,78 μονάδες, κερδίζοντας μόλις 1,5 μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.005,20 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε έξι μονάδες (από 2.005,36 έως 2.011,76 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 6,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Helleniq Energy οπισθοχωρεί κατά τουλάχιστον -4%, στον απόηχο του placement της Metlen για το 3,7% του μετοχικού κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, η Metlen, η οποία αποκόμισε ένα όφελος της τάξης των 45 εκατ. ευρώ από το deal (τα υπόλοιπα 45 εκατ. ευρώ αφορούσαν το προσωπικό ποσοστό του Ευ. Μυτιληναίου), ενισχύεται άνω του +2%. Eurobank και Πειραιώς, μετά τα μεγέθη του 9μηνου, είναι σχεδόν αμετάβλητες.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος στρέφει το βλέμμα στα οικονομικά αποτελέσματα του 9μήνου αλλά και στις επικείμενες διανομές των ενδιάμεσων μερισμάτων, συσσωρεύει στο +0,28% και τις 2.266 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς βρίσκεται στο -0,12% και τα 6,82 ευρώ, με τη διοίκηση να παρουσιάζει τις επιδόσεις του 9μήνου, οι οποίες αποδείχθηκαν βελτιωμένες κατά +7,5%, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 882 εκατ. ευρώ από 820 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Eurobank «παίζει» στο -0,45% και τα 3,328 ευρώ. Χθες το απόγευμα ανακοίνωσε μείωση κατά -9% στα καθαρά κέρδη του 9μήνου, τα οποία βέβαια, παρέμειναν άνω του 1 δισ. ευρώ (1,033 έναντι 1,1135 δισ. ευρώ). Η διοίκηση επανέλαβε τη δέσμευση για τη διανομή συνολικού μερίσματος άνω του 50% επί της ετήσιας κερδοφορίας.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διευρύνεται στο +1,18% και τα 12,83 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank περιορίζεται στο -0,23% και τα 3,467 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Κύπρου διαπραγματεύεται στο +0,49% και τα 8,14 ευρώ, ενώ η μετοχή της Optima Bank αυξάνεται στο +0,88% και τα 8,02 ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,20% και 5.067 μονάδες), η προσοχή στρέφεται στη Helleniq Energy, καθώς η Metlen πραγματοποίησε χθες βράδυ placement για το 3,7% των μετοχών που διατηρούσε τόσο ο Ευ. Μυτιληναίος όσο και η ίδια η εταιρεία. Η τιμή πώλησης καθορίστηκε στα 7,96 ευρώ/μετοχή, δηλαδή με discount σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο των 8,1 ευρώ. Αυτή η υστέρηση, σε συνδυασμό με την αποχώρηση ενός σημαντικού «παίχτη» από το μετοχολόγιο, έρχεται να ασκήσει πιέσεις στη μετοχή, η οποία σήμερα κατρακυλά στο -4,3% και τα 7,75 ευρώ. Από την πλευρά της, η μετοχή της Metlen ενισχύεται δυναμικά στο +2% και τα 43,4 ευρώ, παίρνοντας σημαντικές «ανάσες». Η πώληση της τοποθέτησης στη Helleniq Energy φέρνει στο ταμείο το ποσό των 45 εκατ. ευρώ (ακόμη 45 εκατ. ευρώ καταλήγουν στον Ευ. Μυτιληναίο), σε μια χρονική περίοδο που ο βασικός μέτοχος επιδίδεται σε καθημερινές αγορές μετοχών από το ταμπλό του Χ.Α.

Από εκεί και πέρα, άνοδο στο +0,72% και τα 18,24 ευρώ καταγράφει η μετοχή του ΟΠΑΠ, καθώς οι μέτοχοι «κλειδώνουν» σήμερα το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα του 0,50 ευρώ (dividend yield 2,7%). Νέα πτώση στο -1,7% και τα 38,6 ευρώ σημειώνει η τιμή της Titan Cement, η οποία οπισθοχωρεί από το ορόσημο των 40 ευρώ. Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, ταυτόχρονα, ανέρχεται στο +0,1% και τα 6,95 ευρώ, ενόσω συνεχίζεται το παιχνίδι της… αναμονής, το οποίο αφορά τις επίσημες ανακοινώσεις για τα τιμολόγια του νερού.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,16% κι 2.795 μονάδες), η μετοχή της ΕΧΑΕ ξεχωρίζει αρνητικά στο -1% και τα 6,18 ευρώ, ενώ απώλειες άνω του -1% παρουσιάζουν οι τιμές των Autohellas και Dimand, οι οποίες βρίσκονται στα 11,2 και 9,5 ευρώ, αντίστοιχα. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Mevaco, η οποία σκαρφαλώνει άνω των 9 ευρώ (νέο υψηλό 26 ετών), χάρη στη σημερινή άνοδο του +4%. Μικρή αύξηση στο +0,3% και τα 2,89 ευρώ εμφανίζει η τιμή της BriQ, η οποία για το 9μηνο του 2025 πέτυχε υπερ-διπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας (9,4 από 4,6 εκατ. ευρώ), χάρη και στη φετινή συγχώνευση με την ICI.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 55 μετοχές κινούνται ανοδικά, 36 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 137,3 δισ. ευρώ.

Προς αρνητικό πρόσημο στον Οκτώβριο

Στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα εισέρχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο καλείται να αντεπεξέλθει σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση κατά -1%, βρίσκεται στις 2.005 μονάδες, δηλαδή κάτι λιγότερο από -1,5% κάτω της τιμής εκκίνησης του Οκτωβρίου (2.034 μονάδες).

Εφόσον δεν καταφέρει να ανατρέψει την παραπάνω υστέρηση, τότε η ελληνική αγορά θα καταγράψει τον πρώτο αρνητικό μήνα από τον Οκτώβριο του 2024, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό σερί 11×11 ανοδικών 30ημέρων.

Η κόπωση από το παρατεταμένο ράλι, το λεγόμενο profit taking σε βαριά «χαρτιά» του ταμπλό και το κλείσιμο των θέσεων από ορισμένους ξένους επενδυτές, φαίνεται να συνιστούν τους βασικούς λόγους της τρέχουσας οπισθοχώρησης.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει σταθερά αισιόδοξο, με τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη, τις γενναιόδωρες μερισματικές πολιτικές και τα διαδοχικά εταιρικά deals να προσφέρουν πολύτιμα στηρίγματα.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η μεταβολή του Γ.Δ. εντός του 2025 ανέρχεται σε περισσότερο από +36%, θέτοντας τις βάσεις για το 5ο συνεχόμενο ανοδικό έτος (2021 – 2025).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές σπεύδουν να αποτιμήσουν τις πρόσφατες νομισματικές αποφάσεις των ΕΚΤ και Federal Reserve, σε μια χρονική συγκυρία, όπου το ζήτημα των «φουσκωμένων» αποτιμήσεων στις εισηγμένες τίθεται ολοένα και πιο συχνά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελεγχόμενα στο -0,18% και τις 573 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -0,34% και να πέφτει στις 24.036 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)