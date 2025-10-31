Πλημμύρα πετρελαίου: Γιατί οι τιμές μπορεί να βυθιστούν στα 35 δολάρια

Ουάσιγκτον και Πεκίνο έδωσαν τα χέρια γεγονός που πρόσφερε προσωρινό στήριγμα στις τιμές του μαύρου χρυσού. Αλλά η αγορά πετρελαίου παραμένει παγιδευμένη σε έναν αριθμό: 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτό είναι το πλεόνασμα που προβλέπουν για το 2026 η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ).

Αν το δεδομένο αυτό επιβεβαιωθεί, ειδικοί προειδοποιούν πως η τιμή του αμερικανικού αργού θα μπορούσε να κατρακυλήσει ακόμη και στα 35 δολάρια το βαρέλι — στα χαμηλότερα επίπεδα από την εποχή της πανδημίας, ενώ του Brent σε αυτή την περίπτωση θα ήταν κοντά στα 39 δολ.

Η μεγαλύτερη υπερπροσφορά στην ιστορία

Οι νέες προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας στο Commodity Markets Outlook και τα στοιχεία του ΙΕΑ σκιαγραφούν ένα εφιαλτικό σενάριο: το 2026, η παγκόσμια παραγωγή θα ξεπερνά τη ζήτηση κατά 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως – το μεγαλύτερο πλεόνασμα που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου σκαρφαλώνει σε ιστορικό υψηλό, 13,64 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΙΑ. Η έκρηξη αυτή, σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή του OPEC+ και τη σταθερή –αν όχι υποχωρούσα– ζήτηση, φέρνει τον κλάδο αντιμέτωπο με ένα «ντόμινο» πτώσης τιμών.

Το πάθημα του 2014

Ο Τάιλερ Ρίτσι, συν-εκδότης του Sevens Report Research, υπενθυμίζει στο MarketWatch τι συνέβη την τελευταία φορά που η αγορά πλημμύρισε από προσφορά: «Τότε, ο πόλεμος μεριδίων αγοράς του OPEC έριξε το WTI κάτω από τα 30 δολάρια. Και σήμερα έχουμε ουσιαστικά τη Σαουδική Αραβία, de facto ηγέτη του OPEC, να ακολουθεί μία στρατηγική η οποία βάζει ως προτεραιότητα την ανάκτηση μεριδίων στην αγορά και όχι τη στήριξη της τιμής. «Αν το πλεόνασμα του 2026 γίνει πραγματικότητα, τα 35 δολάρια δεν είναι καθόλου απίθανα», προειδοποιεί ο Ρίτσι.

Το αμερικανικό αργό (WTI) δεν έχει κλείσει κάτω από τα 35 δολάρια από τον Μάιο του 2020, ενώ οι τιμές είχαν φτάσει σε αρνητικό έδαφος τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, όταν οι αποθήκες γέμιζαν και η ζήτηση κατέρρεε.

Η ανακωχή Τραμπ – Σι

Η συμφωνία που ανακοίνωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ για μείωση των αμερικανικών δασμών στην Κίνα μπορεί να διευκολύνει τις εμπορικές σχέσεις, δεν αλλάζει όμως ακόμη την ουσία. «Η φυσική πραγματικότητα της αγοράς δεν αλλάζει – τα νούμερα δείχνουν καθαρά προς μια μεγάλη, πτωτική ανισορροπία», λέει ο Ρίτσι.

Η Ρεβέκα Μπάμπιν της CIBC Private Wealth εκτιμά ότι, ακόμα κι αν η εμπορική συμφωνία δώσει μια μικρή ώθηση στη ζήτηση, «δεν είναι αρκετή για να αλλάξει τις ισορροπίες».

Προβλέπει πάντως μικρότερο πλεόνασμα, 1,5 έως 2,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως – αλλά αναγνωρίζει ότι «αν επιβεβαιωθεί η υψηλή πρόβλεψη, το WTI θα μπορούσε εύκολα να βουτήξει στα 50 ή και κάτω».

Το δίλημμα των παραγωγών

Σε μια αγορά που ήδη διορθώνει (με το Brent στα 65 δολάρια και το WTI στα 60,50 δολάρια), οι παραγωγοί καλούνται να αποφασίσουν αν θα μειώσουν την παραγωγή ή θα αντέξουν την πίεση των τιμών.

«Αν οι τιμές πέσουν κάτω από τα 50, οι αμερικανικές εταιρείες σχιστολιθικού πετρελαίου θα περιορίσουν άμεσα την εξόρυξη», εκτιμά η Μπάμπιν – και αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως φυσικό “μαξιλάρι” για την αγορά.

Και η πιθανή ανατροπή

Μία ουσιαστική «ειρήνη» ΗΠΑ-Κίνας, δηλαδή μία συμφωνία λεπτομερής για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα στην αγορά. Το κλειδί για την πορεία των τιμών το κρατάει εν μέρει ο OPEC. Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.