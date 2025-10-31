Χρηματιστήριο: Κλείσιμο του μήνα με το βλέμμα σε Τράπεζες – Helleniq Energy – Metlen

Στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα εισέρχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο καλείται να αντεπεξέλθει σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση κατά -1%, βρίσκεται στις 2.005 μονάδες, δηλαδή κάτι λιγότερο από -1,5% κάτω της τιμής εκκίνησης του Οκτωβρίου (2.034 μονάδες).

Εφόσον δεν καταφέρει να ανατρέψει την παραπάνω υστέρηση, τότε η ελληνική αγορά θα καταγράψει τον πρώτο αρνητικό μήνα από τον Οκτώβριο του 2024, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό σερί 11×11 ανοδικών 30ημέρων.

Η κόπωση από το παρατεταμένο ράλι, το λεγόμενο profit taking σε βαριά «χαρτιά» του ταμπλό και το κλείσιμο των θέσεων από ορισμένους ξένους επενδυτές, φαίνεται να συνιστούν τους βασικούς λόγους της τρέχουσας οπισθοχώρησης.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει σταθερά αισιόδοξο, με τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη, τις γενναιόδωρες μερισματικές πολιτικές και τα διαδοχικά εταιρικά deals να προσφέρουν πολύτιμα στηρίγματα.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η μεταβολή του Γ.Δ. εντός του 2025 ανέρχεται σε περισσότερο από +36%, θέτοντας τις βάσεις για τον 5ον συνεχόμενο ανοδικό έτος (2021 – 2025).

Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν

Όσον αφορά το ταμπλό, η προσοχή των αναλυτών στρέφεται σήμερα στη Helleniq Energy, όπου η Metlen πραγματοποίησε χθες βράδυ placement για το 3,7% των μετοχών που διατηρούσε τόσο ο Ευ. Μυτιληναίος όσο και η ίδια η εταιρεία. Η τιμή πώλησης καθορίστηκε στα 7,96 ευρώ/μετοχή, αποφέροντας ένα έσοδο της τάξης των 90 εκατ. ευρώ. Πλέον, το ποσοστό της Metlen στη Helleniq Energy είναι μηδενικό, βάζοντας οριστικό τέλος στις φήμες των τελευταίων μηνών περί πιθανής απόκτησης ενός πλειοψηφικού πακέτου.

Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον εστιάζει και στα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών, με τη Eurobank να ανακοινώνει μείωση κατά -9% στα καθαρά κέρδη του 9μήνου, τα οποία βέβαια, παρέμειναν άνω του 1 δισ. ευρώ (1,033 έναντι 1,1135 δισ. ευρώ). Η διοίκηση επανέλαβε τη δέσμευση για τη διανομή συνολικού μερίσματος άνω του 50% της ετήσιας κερδοφορίας.

Σήμερα είναι η σειρά της Τρ. Πειραιώς να κάνει γνωστές τις οικονομικές επιδόσεις του γ’ τριμήνου και του 9μήνου.

Ταυτόχρονα, μην ξεχνάμε και την πρόθεση της Lamda Development να βγει στις αγορές για την άντληση πρόσθετης χρηματοδότησης, μέσω της έκδοσης ομολόγου, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, το οποίο στη συνέχεια θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)