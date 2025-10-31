Σε κλοιό πιέσεων γιεν και ευρώ

Σημαντική «βουτιά» για το γιεν, χθες, που υποχώρησε σχεδόν 1% έναντι του δολαρίου, καθώς παραμένει αβέβαιο το πότε θα μπορούσαν να αυξηθούν τα επιτόκια στην Ιαπωνία, ενώ και το ευρώ υποχώρησε μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της. Παράλληλα, το δολάριο ευνοήθηκε από τα προχθεσινά σχόλια του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, που είπε πως δεν είναι σίγουρη η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα, χθες, τα επιτόκιά της, με τον διοικητή Καζούο Ουέντα να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το πότε θα μπορούσε να γίνει η επόμενη αύξηση επιτοκίων, γεγονός που συνέβαλε στη σημαντική υποχώρηση του γιεν. Ο δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε 0,35%, στις 99,49 μονάδες, έχοντας φθάσει νωρίτερα στις 99,72, το υψηλότερο επίπεδο από την 1η Αυγούστου. Έναντι του γιεν, το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε 0,98%, στο 154,21, το υψηλότερο επίπεδο από τις 13 Φεβρουαρίου. Το ευρώ υποχώρησε 0,2% έναντι του δολαρίου, στο 1,1576, έχοντας φθάσει νωρίτερα στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 14 Οκτωβρίου, στο 1,1546, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2% για τρίτη συνεχή φορά.