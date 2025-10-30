Wall Street: Υποχώρησαν και οι τρεις βασικοί δείκτες

Με πτώση έκλεισαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να «χωνέψουν» το νέο «κύμα» αποτελεσμάτων από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ενώ ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,99%, κλείνοντας στις 6.822,34 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,57%, κλείνοντας στις 23.581,14 μονάδες. Ο Dow Jones σημείωσε πτώση 109,88 μονάδων ή 0,23%, στις 47.522,12 μονάδες.

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας Alphabet, Meta και Microsoft ανακοίνωσαν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Οι μετοχές της Alphabet σημείωσαν άνοδο 2,5% χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα, ενώ οι μετοχές των Meta και Microsoft υποχώρησαν πάνω από 11% και περίπου 3% αντίστοιχα. Οι επενδυτές εκδήλωσαν ανησυχίες για τις αυξημένες προβλέψεις δαπανών και για τις δύο εταιρείες.

Η πτώση των Meta και Microsoft, καθώς και της εταιρείας παραγωγής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, σηματοδότησε μια μετατόπιση κεφαλαίων εκτός του τεχνολογικού κλάδου. Ενώ οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις, οι τραπεζικές, όπως JPMorgan και Bank of America, κατέγραψαν κέρδη, όπως και οι μετοχές του κλάδου υγείας, ύστερα από τα ισχυρά αποτελέσματα της Eli Lilly, η οποία αναθεώρησε ανοδικά και τις προβλέψεις της. Οι μετοχές της Eli Lilly ενισχύθηκαν σχεδόν 4%.

«Είναι μια μέρα για μετοχές αξίας», δήλωσε ο Τζεντ Ελερμπρόεκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management, μιλώντας στο CNBC. Επειδή ο τεχνολογικός κλάδος έχει ηγηθεί της αγοράς το τελευταίο διάστημα, η μετακίνηση αυτή των επενδυτών είναι «μάλλον κάτι φυσιολογικό και υγιές», πρόσθεσε, αν και «όλα δείχνουν ότι οι δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν εξαιρετικά ισχυρές».

Το εμπόριο βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο μετά τη συμφωνία του Τραμπ να μειώσει τους δασμούς στη φετανύλη από την Κίνα στο 10%. Αυτό φέρνει το συνολικό ποσοστό των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές στο 47% από 57%. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Πεκίνο θα εργαστεί για να σταματήσει τη ροή φετανύλης προς τις ΗΠΑ και θα αγοράσει αμερικανική σόγια και άλλα αγροτικά προϊόντα. Η Κίνα επίσης ανέβαλε για έναν χρόνο τους νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. «Το ζήτημα των σπάνιων γαιών έχει διευθετηθεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, άλλοι τομείς όπως οι εξαγωγές των τσιπ της Nvidia και η μεταβίβαση του TikTok παραμένουν άλυτοι. Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι η χώρα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να «επιλύσουν τα ζητήματα που σχετίζονται με το TikTok», χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Αυτό δεν έχει τελειώσει καθόλου», είπε ο Ελερμπρόεκ, προσθέτοντας πως η αστάθεια που σχετίζεται με τον Τραμπ και το εμπόριο θα παραμείνει βασικό χαρακτηριστικό των αγορών κεφαλαίου μας για όσο διάστημα είναι πρόεδρος. Αυτή είναι η υπόθεσή μου και το χθεσινό αποτέλεσμα το επιβεβαιώνει».

Μαζί με τη Nvidia, και άλλες εταιρείες ημιαγωγών, όπως η Broadcom και η AMD, δέχθηκαν πιέσεις. Ο Ελερμπρόεκ δήλωσε ότι οι ημιαγωγοί είναι «η μπάλα που χτυπιέται πέρα δώθε» μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. «Αυτό είναι χαρακτηριστικό των επενδύσεων στους ημιαγωγούς. Αν θέλεις αυτή την ανάπτυξη, αν θέλεις έκθεση στον κύκλο επενδύσεων των data centers, πρέπει να αποδεχθείς την πολιτική μεταβλητότητα και αυτό απλώς δεν πρόκειται να εξαφανιστεί», είπε στο CNBC.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, διαμήνυσε ότι η κεντρική τράπεζα ίσως να μην προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, παρά τις προσδοκίες των επενδυτών. «Μια περαιτέρω μείωση του βασικού επιτοκίου στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δεν είναι καθόλου δεδομένη, το αντίθετο», είπε. Η Fed μείωσε την Τετάρτη το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης.