Χρηματιστήριο: Νέο πισωγύρισμα σε τράπεζες και blue chips – Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Αρνητικό αποδείχθηκε το σημερινό πρόσημο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να κυριαρχούν έναντι των αγοραστών, επιβεβαιώνοντας τη μεταβλητότητα των τελευταίων ημερών.

Η ελληνική αγορά δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στη χθεσινή ανοδική αντίδραση, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο «καταφύγιο» των 2.000 μονάδων, ενόσω η προσοχή των επενδυτών στράφηκε τόσο στις αποφάσεις των Fed – EKT, όσο και στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων.

Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε σημαντική κάμψη κατά -1,00% και διαμορφώθηκε στις 2.005,20 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 20 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.025,46 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 28 μονάδες (από 2.002,46 έως 2.030,26 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 195,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι Πειραιώς, Εθνική και Eurobank δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις της τάξης του -2%, με τις ΟΠΑΠ – Motor Oil να συμπληρώνουν την πτωτική εικόνα της ημέρας. Από την άλλη πλευρά, η Cenergy συνέχισε την αναρρίχηση στα ιστορικά υψηλά των 14 ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ συμπλήρωσε την 6η διαδοχική ανοδική μεταβολή.

Οπισθοχώρηση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, κόντρα στο θετικό άνοιγμα της ημέρας, υποχώρησε στο -1,57% και τις 2.260 μονάδες, εν αναμονή των κρίσιμων αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας περιορίστηκε στο -2,01% και τα 12,68 ευρώ, η μετοχή της Eurobank, η οποία το απόγευμα θα ανακοινώσει τις καθιερωμένες οικονομικές επιδόσεις, ακολούθησε στο -1,88% και τα 3,343 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς συρρικνώθηκε στο -2,18% και τα 6,828 ευρώ.

Η μετοχή της Alpha Bank μειώθηκε ελεγχόμενα στο -0,29% και τα 3,475 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η UniCredit, όπως και αναμενόταν, έλαβε το πράσινο φως από την ΕΚΤ, προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό άμεσης συμμετοχής στην ελληνική τράπεζα, το οποίο πλέον ανέρχεται στο 29,541%.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου περιορίστηκε στο -0,98% και τα 8,10 ευρώ. Πτώση στο -0,87% και τα 7,95 ευρώ σημείωσε η μετοχή της Optima Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,02% και 5.057 μονάδες), η μετοχή της Cenergy συνέχισε την αναρρίχηση στα ιστορικά υψηλά, καθώς διευρύνθηκε στο +1,27% και τα 14,38 ευρώ. Νέα άνοδο στο +0,8% και τα 15,2 ευρώ κατέγραψε η μετοχή της ΔΕΗ, ενώ η τιμή της Viohalco έκλεισε στο +1,3% και τα 8,4 ευρώ, πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ. Την 6η σερί θετική συνεδρίαση συμπλήρωσε η μετοχή του ΟΤΕ, η οποία «έπαιξε» στο +0,68% και τα 16,5 ευρώ. Στον αντίποδα, η τιμή της ΕΥΔΑΠ, παρά το ενδοσυνεδριακό ράλι, υποχώρησε στο -1,9% και τα 6,94 ευρώ, καθώς ούτε αυτή τη φορά υπήρξαν ανακοινώσεις για αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, στο πλαίσιο του σχεδίου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Οι μετοχές των Motor Oil, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean Airlines και Titan Cement απώλεσαν από -1% έως -2%. Ο τίτλος της Metlen, παρά τις διαδοχικές αγορές μετοχών από τον Ευ. Μυτιληναίο (απέκτησε 80.000 τεμάχια στις 27 και 28 Οκτωβρίου), οπισθοχώρησε στο -0,9% και τα 42,6 ευρώ. Κατά -1,9% μειώθηκε και η τιμή του ΟΠΑΠ, η οποία γύρισε στα 18,1 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,94% και 2.800 μονάδες), η μετοχή της Quest Συμμετοχών ξεχώρισε αρνητικά στο -3,1% και τα 7,14 ευρώ, καθώς η γερμανική GLS δεν θα ασκήσει προς το παρόν το call option για την απόκτηση του εναπομείναντος 80% της ACS. Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα παίρνει παράταση έως τον Οκτώβριο του 2026, όταν και λήγει η προθεσμία της «δεύτερης ευκαιρίας». Πτώση στο -0,79% και τα 6,24 ευρώ εμφάνισε η τιμή της ΕΧΑΕ, όπου τα funds συνεχίζουν τα μπες-βγες εν μέσω της δημόσιας πρότασης της Euronext. H μετοχή του ΟΛΠ περιορίστηκε στο -1,1% και τα 43,3 ευρώ. Η διοίκηση είδε την καθαρή κερδοφορία του 9μήνου να διαμορφώνεται στα 76 εκατ. ευρώ έναντι 70,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (+8,3%). Ωστόσο, το γ’ τρίμηνο κινήθηκε σε χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας μείωση κατά -1,5%. Ελλάκτωρ, Alumil, Profle, Intracom, Ideal, Fourlis και Dimand έκλεισαν χαμηλότερα κατά τουλάχιστον -1%.

Ειδική μνεία πρέπει να κάνουμε στη Unibios, η οποία δείχνει να ωφελείται από το σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (δραστηριοποιείται στον τομέα των αφαλατώσεων), με αποτέλεσμα να αναρριχηθεί στο +3,2% και τα 3,16 ευρώ (υψηλό 14 ετών). Η τιμή της Παπουτσάνη, παράλληλα, έμεινε σταθερή στα 3,00 ευρώ, καθώς το 9μηνο του 2025 έφερε τζίρο 61 εκατ. ευρώ (+23%) και καθαρά κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ (+22%). Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για διψήφια αύξηση των πωλήσεων τόσο το 2025 όσο και το 2026, ενώ έθεσε τον πήχη των εσόδων στα 100 εκατ. ευρώ έως το 2028.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 74 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 34 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 19 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 137,4 δισ. ευρώ.

Διπλός καταλύτης στην Αθήνα

Σε εταιρικά μεγέθη και διεθνείς εξελίξεις στρέφεται το ενδιαφέρον του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο καλείται να ισορροπήσει σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος σήμερα έχασε σχεδόν ό,τι κέρδισε στη χθεσινή συνεδρίαση, συνεχίζει να κρατά… αποστάσεις από τις κορυφές του Αυγούστου (2.126 μονάδες), παραμένοντας εγκλωβισμένος σε μια παρατεταμένη μεταβλητότητα, η οποία τρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.

Οι προσδοκίες της εγχώριας αγορές έχουν πλέον εναποτεθεί στην περίοδο δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα κρίσιμο «τεστ» για τις προοπτικές των εισηγμένων.

Το «βαρύ» πρόγραμμα ξεκινά σήμερα και αύριο με τη Eurobank και την Τρ. Πειραιώς, αντίστοιχα, με τους αναλυτές να περιμένουν μια σταθεροποιητική ή και βελτιωμένη οικονομική επίδοση, η οποία θα επιβεβαιώνει τους στόχους για το σύνολο του 12μήνου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν και οι αποκοπές για τα ενδιάμεσα μερίσματα της φετινής χρήσης (2025), κάτι που επίκειται να «γεμίσει» το πορτοφόλι των μετόχων, δημιουργώντας μια έξτρα πηγή ρευστότητας.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ουδείς μπορεί να «ξεγράψει» την επιφυλακτικότητα, δεδομένης της κόπωσης από το μεγάλο ράλι του 2025 (+36%), του «γκρίζου» τοπίου σε συγκεκριμένες εισηγμένες, οι οποίες πρόσφατα ανακοίνωσαν μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες, αλλά και της σταδιακής αποχώρησης «αναπτυσσόμενων» funds στο πλαίσιο της επικείμενης επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Πέραν της εγχώριας ειδησεογραφίας, ωστόσο, υπάρχει και το εξωτερικό, όπου τρέχουν αρκετές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις.

Η Federal Reserve ναι μεν μείωσε το επιτόκιο κατά επιπλέον 25 μονάδες, αλλά «θόλωσε» τα νερά για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας να δεσμευτεί για μια τρίτη διαδοχική περικοπή στο κόστος του δολαρίου.

Την ίδια στιγμή, πάντως, Ουάσιγκτον και Πεκίνο κατέληξαν σε συμφωνία «εκεχειρίας» για το ζήτημα των εμπορικών δασμών, περιορίζοντας τους έξτρα φόρους στη φαιντανύλη αλλά και πετυχαίνοντας deal για το ζήτημα των σπάνιων γαιών.

Στη Γηραιά Ήπειρο, το ενδιαφέρον εστιάζει στην ΕΚΤ, η οποία διατήρησε τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα του 2%, ενόσω η Εurostat ανακοίνωσε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης στο γ’ τρίμηνο έφθασε στο 0,2% (σε τριμηνιαίο επίπεδο), υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών (0,1%).

Παρ’ όλα αυτά, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελαφρώς στο -0,3% και τις 573 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να αναδιπλώνει στο -0,1% και τις 24.113 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones κερδίζει τουλάχιστον +0,7%, αν και ο S&P 500 περιορίζεται κατά -0,3%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)