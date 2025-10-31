Χρηματιστήριο: Η λειψυδρία… απογειώνει τη Unibios

Μπορεί το μεγαλύτερο κέρδος από το κυβερνητικό σχέδιο για τη λειψυδρία να αφορά τις ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ, αλλά στους ωφελημένους συγκαταλέγεται και η Unibios.

Το ταμπλό, εξάλλου, σπανίως λέει… ψέματα, με τη μετοχή να κερδίζει σχεδόν +17% στο τελευταίο 4ήμερο, γράφοντας νέο υψηλό 14ετίας (3,16 ευρώ).

Μην ξεχνάμε ότι η εισηγμένη δραστηριοποιείται στον τομέα της αφαλάτωσης και της διαχείρισης νερού.

Γ.Χ.

