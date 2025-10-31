Χρηματιστήριο: Με premium το πακέτο για το 3,6% της ΕΛΙΝΟΙΛ

Πακέτο για το 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝΟΙΛ πέρασε χθες από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αγοραπωλησία αφορούσε 876.900 τεμάχια, με την τιμή να καθορίζεται στα 3 ευρώ/μετοχή, κάτι που διαμόρφωσε την αξία της συναλλαγής στα 2,6 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου (2,4 ευρώ), το deal είχε premium άνω του +23%.

