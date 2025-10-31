Logo Image

Χρηματιστήριο: Με premium το πακέτο για το 3,6% της ΕΛΙΝΟΙΛ

Nick Paleologos / SOOC

Στα 3 ευρώ/μετοχή η τιμή του deal

Πακέτο για το 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝΟΙΛ πέρασε χθες από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αγοραπωλησία αφορούσε 876.900 τεμάχια, με την τιμή να καθορίζεται στα 3 ευρώ/μετοχή, κάτι που διαμόρφωσε την αξία της συναλλαγής στα 2,6 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου (2,4 ευρώ), το deal είχε premium άνω του +23%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

