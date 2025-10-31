Χρηματιστήριο: Γιατί «χάλασε» η εικόνα της Quest

Η (προς το παρόν) μη άσκηση του call option για την ACS φαίνεται ότι δεν… άρεσε στην αγορά, με αποτέλεσμα να ασκηθούν σημαντικές πιέσεις άνω του -3% στη μετοχή της Quest.

Κι αυτό, διότι αφενός το θέμα του deal «παγώνει» έως τον Οκτώβριο του 2026 (τότε λήγει η δεύτερη και οριστική προθεσμία), αφετέρου η εισηγμένη στερείται μιας έξτρα ρευστότητας 296 εκατ. ευρώ, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις ή μερίσματα.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)