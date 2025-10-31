Χρηματιστήριο: Συνεχίζει τα… ψώνια από το ταμπλό ο Ευ. Μυτιληναίος

Μετοχές της Metlen συνεχίζει να αγοράζει ο Ευ. Μυτιληναίος, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την πορεία της εισηγμένης.

Ο επιχειρηματίας, μετά τα 50.000 κομμάτια της Δευτέρας έναντι 2,1 εκατ. ευρώ, προχώρησε την Τρίτη στην απόκτηση επιπλέον 30.000 τεμαχίων, καταβάλλοντας το ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ.

Έτσι, το σύνολο από τις αρχές της εβδομάδας ανέρχεται σε 80.000 μετοχές, οι οποίες αγοράστηκαν έναντι 3,3 εκατ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)