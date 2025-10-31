Logo Image

Χρηματιστήριο: Συνεχίζει τα… ψώνια από το ταμπλό ο Ευ. Μυτιληναίος

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Συνεχίζει τα… ψώνια από το ταμπλό ο Ευ. Μυτιληναίος

Φωτ. Metlen

Νέες αγορές μετοχών της Metlen

Μετοχές της Metlen συνεχίζει να αγοράζει ο Ευ. Μυτιληναίος, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την πορεία της εισηγμένης.

Ο επιχειρηματίας, μετά τα 50.000 κομμάτια της Δευτέρας έναντι 2,1 εκατ. ευρώ, προχώρησε την Τρίτη στην απόκτηση επιπλέον 30.000 τεμαχίων, καταβάλλοντας το ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ.

Έτσι, το σύνολο από τις αρχές της εβδομάδας ανέρχεται σε 80.000 μετοχές, οι οποίες αγοράστηκαν έναντι 3,3 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Όχι» από τη Σαουδική Αραβία στον Μέσι

«Όχι» από τη Σαουδική Αραβία στον Μέσι

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube