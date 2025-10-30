Χρηματιστήριο: Στασιμότητα εν αναμονή Eurobank και ΕΚΤ – Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν

Στασιμότητα επικρατεί σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα αφενός στις διεθνείς εξελίξεις, αφετέρου στα οικονομικά μεγέθη του 9μήνου.

Η Federal Reserve χθες μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες μονάδες, αν και «θόλωσε» τις προοπτικές για νέα περικοπή τον Δεκέμβριο. Από την πλευρά της, η ΕΚΤ το μεσημέρι πρόκειται να διατηρήσει το κόστος δανεισμού στο 2%.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον εστιάζει και στα θεμελιώδη αποτελέσματα των εισηγμένων, με την Eurobank να προχωρά το απόγευμα στις καθιερωμένες ανακοινώσεις, λίγες ημέρες πριν την αποκοπή του ενδιάμεσου μερίσματος.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει οριακή αύξηση κατά +0,16% και διαμορφώνεται στις 2.028,62 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από τρεις μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.025,46 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε επτά μονάδες (από 2.023,21 έως 2.030,26 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 5,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Τρ. Πειραιώς προσπαθεί να επανέλθει στα 7,00 ευρώ, με την Alpha Bank να ανεβαίνει επιφυλακτικά στα 3,5 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συνεχίζει σε νέα υψηλά 17 ετών, ενώ η Quest αναδιπλώνει κατά σχεδόν -1,5%, λόγω της μη άσκησης (προς το παρόν) του call option από την GLS.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,28% και τις 2.303 μονάδες, αναμένοντας τα κρίσιμα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ενισχύεται στο +0,83% και τα 7,038 ευρώ, με τη μετοχή της Alpha Bank να έπεται στο +0,43% και τα 3,5 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η UniCredit, όπως και αναμενόταν, έλαβε το πράσινο φως από την ΕΚΤ, προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό άμεσης συμμετοχής στην ελληνική τράπεζα, το οποίο πλέον ανέρχεται στο 29,541%.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Eurobank, εν αναμονή των απογευματινών ανακοινώσεων, βρίσκεται στο +0,23% και τα 3,415 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώνεται στο -0,35% και τα 12,895 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Κύπρου περιορίζεται στο -0,24% και τα 8,16 ευρώ. Νέα άνοδο στο +0,87% και τα 8,09 ευρώ σημειώνει η μετοχή της Optima Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,06% και 5.112 μονάδες), η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συνεχίζει την αναρρίχηση στα υψηλά 17 ετών, καθώς διευρύνεται στο +1,25% και τα 3,24 ευρώ. Νέα άνοδο στο +1,55% και τα 7,19 ευρώ καταγράφει η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, καθώς σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στο κατά πόσο θα υπάρξουν και αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού. Την 6η σερί θετική συνεδρίαση συμπληρώνει, παράλληλα, η μετοχή του ΟΤΕ (+0,7% και 16,4 ευρώ). Στον αντίποδα, οι τιμές των Coca Cola και Metlen χάνουν από περίπου -0,5%, ενόσω ο τίτλος της Viohalco σπεύδει να χωνέψει τα χθεσινά ιστορικά υψηλά, υποχωρώντας κατά -0,6%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,12% και 2.823 μονάδες), η μετοχή της Quest Συμμετοχών ξεχωρίζει αρνητικά στο -1,3% και τα 6,27 ευρώ, καθώς η γερμανική GLS δεν θα ασκήσει προς το παρόν το call option για την απόκτηση του εναπομείναντος 80% της ACS. Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα παίρνει παράταση έως τον Οκτώβριο του 2026, όταν και λήγει η προθεσμία της «δεύτερης ευκαιρίας». Πτώση στο -1,1% και τα 6,22 ευρώ εμφανίζει η τιμή της ΕΧΑΕ, όπου τα funds συνεχίζουν τα μπες-βγες εν μέσω της δημόσιας πρότασης της Euronext. H μετοχή του ΟΛΠ περιορίζεται στο -0,6% και τα 43,5 ευρώ. Η διοίκηση είδε την καθαρή κερδοφορία του 9μήνου να διαμορφώνεται στα 76 εκατ. ευρώ έναντι 70,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (+8,3%). Ωστόσο, το γ’ τρίμηνο κινήθηκε σε χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας μείωση κατά -1,5%.

Ειδική μνεία πρέπει να κάνουμε στη Unibios, η οποία δείχνει να ωφελείται από το σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (δραστηριοποιείται στον τομέα των αφαλατώσεων), με αποτέλεσμα να αναρριχάται στο +5,2% και τα 3,22 ευρώ (υψηλό 14 ετών). Η τιμή της Παπουτσάνη, παράλληλα, ενισχύεται στο +1% και τα 3,03 ευρώ, καθώς το 9μηνο του 2025 έφερε τζίρο 61 εκατ. ευρώ (+23%) και καθαρά κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ (+22%). Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για διψήφια αύξηση των πωλήσεων τόσο το 2025 όσο και το 2026, ενώ έθεσε τον πήχη των εσόδων στα 100 εκατ. ευρώ έως το 2028.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 59 μετοχές κινούνται ανοδικά, 28 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 138,5 δισ. ευρώ.

Διπλός καταλύτης στην Αθήνα

Σε εταιρικά μεγέθη και διεθνείς εξελίξεις στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο καλείται να ισορροπήσει σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Ο Γενικός Δείκτης μπορεί να υπερ-απόδωσε στη χθεσινή συνεδρίαση κατά +1,13%, αλλά εξακολουθεί να απέχει από τις κορυφές του Αυγούστου (2.126 μονάδες), παραμένοντας εγκλωβισμένος σε μια παρατεταμένη μεταβλητότητα, η οποία τρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.

Οι προσδοκίες της εγχώριας αγορές, ωστόσο, έχουν πλέον εναποτεθεί στην περίοδο δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα κρίσιμο «τεστ» για τις προοπτικές των εισηγμένων.

Το «βαρύ» πρόγραμμα ξεκινά σήμερα και αύριο με τη Eurobank και την Τρ. Πειραιώς, αντίστοιχα, με τους αναλυτές να περιμένουν μια σταθεροποιητική ή και βελτιωμένη οικονομική επίδοση, η οποία θα επιβεβαιώνει τους στόχους για το σύνολο του 12μήνου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν και οι αποκοπές για τα ενδιάμεσα μερίσματα της φετινής χρήσης (2025), κάτι που επίκειται να «γεμίσει» το πορτοφόλι των μετόχων, δημιουργώντας μια έξτρα πηγή ρευστότητας.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ουδείς μπορεί να «ξεγράψει» την επιφυλακτικότητα, δεδομένης της κόπωσης από το μεγάλο ράλι του 2025 (+37%), του «γκρίζου» τοπίου σε συγκεκριμένες εισηγμένες, οι οποίες πρόσφατα ανακοίνωσαν μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες, αλλά και της σταδιακής αποχώρησης «αναπτυσσόμενων» funds στο πλαίσιο της επικείμενης επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Πέραν της εγχώριας ειδησεογραφίας, ωστόσο, υπάρχει και το εξωτερικό, όπου τρέχουν αρκετές εξελίξεις.

Η Federal Reserve ναι μεν μείωσε το επιτόκιο κατά επιπλέον 25 μονάδες, αλλά «θόλωσε» τα νερά για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας να δεσμευτεί για μια τρίτη διαδοχική περικοπή στο κόστος του δολαρίου.

Την ίδια στιγμή, πάντως, Ουάσιγκτον και Πεκίνο κατέληξαν σε συμφωνία «εκεχειρίας» για το ζήτημα των εμπορικών δασμών, περιορίζοντας τους έξτρα φόρους στη φαιντανύλη αλλά και πετυχαίνοντας deal για το ζήτημα των σπάνιων γαιών.

Στη Γηραιά Ήπειρο, το ενδιαφέρον εστιάζει στην ΕΚΤ, η οποία εκτός απροόπτου θα διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα του 2%, ολοκληρώνοντας προς το παρόν τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελαφρώς στο -0,17% και τις 574 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,28% και τις 24.188 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακό πτωτικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)