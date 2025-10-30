Χρηματιστήριο: «Όλα τα λεφτά» σε εταιρικά μεγέθη και διεθνείς εξελίξεις

Σε εταιρικά μεγέθη και διεθνείς εξελίξεις στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο καλείται να ισορροπήσει σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Ο Γενικός Δείκτης μπορεί να υπερ-απόδωσε στη χθεσινή συνεδρίαση κατά +1,13%, αλλά εξακολουθεί να απέχει από τις κορυφές του Αυγούστου (2.126 μονάδες), παραμένοντας εγκλωβισμένος σε μια παρατεταμένη μεταβλητότητα, η οποία τρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.

Οι προσδοκίες της εγχώριας αγορές, ωστόσο, έχουν πλέον εναποτεθεί στην περίοδο δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα κρίσιμο «τεστ» για τις προοπτικές των εισηγμένων.

Το «βαρύ» πρόγραμμα ξεκινά σήμερα και αύριο με τη Eurobank και την Τρ. Πειραιώς, αντίστοιχα, με τους αναλυτές να περιμένουν μια σταθεροποιητική ή και βελτιωμένη οικονομική επίδοση, η οποία θα επιβεβαιώνει τους στόχους για το σύνολο του 12μήνου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν και οι αποκοπές για τα ενδιάμεσα μερίσματα της φετινής χρήσης (2025), κάτι που επίκειται να «γεμίσει» το πορτοφόλι των μετόχων, δημιουργώντας μια έξτρα πηγή ρευστότητας.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ουδείς μπορεί να «ξεγράψει» την επιφυλακτικότητα, δεδομένης της κόπωσης από το μεγάλο ράλι του 2025 (+37%), του «γκρίζου» τοπίου σε συγκεκριμένες εισηγμένες, οι οποίες πρόσφατα ανακοίνωσαν μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες, αλλά και της σταδιακής αποχώρησης «αναπτυσσόμενων» funds στο πλαίσιο της επικείμενης επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Πέραν της εγχώριας ειδησεογραφίας, ωστόσο, υπάρχει και το εξωτερικό, όπου τρέχουν αρκετές εξελίξεις.

Η Federal Reserve ναι μεν μείωσε το επιτόκιο κατά επιπλέον 25 μονάδες, αλλά «θόλωσε» τα νερά για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας να δεσμευτεί για μια τρίτη διαδοχική περικοπή στο κόστος του δολαρίου.

Την ίδια στιγμή, πάντως, Ουάσιγκτον και Πεκίνο κατέληξαν σε συμφωνία «εκεχειρίας» για το ζήτημα των εμπορικών δασμών, περιορίζοντας τους έξτρα φόρους στη φαιντανύλη αλλά και πετυχαίνοντας deal για το ζήτημα των σπάνιων γαιών.

Στη Γηραιά Ήπειρο, το ενδιαφέρον εστιάζει στην ΕΚΤ, η οποία εκτός απροόπτου θα διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα του 2%, ολοκληρώνοντας προς το παρόν τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)