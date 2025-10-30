Στήριξη η ελπίδα ανακωχής

Σε προσπάθεια εξισορρόπησης βρισκόταν το δολάριο λίγο πριν από την ανακοίνωση της απόφασης της Fed για τα επιτόκια, παρότι το συνεχιζόμενο shutdown εξακολουθεί να ρίχνει τη σκιά του πάνω από την αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης δολαρίου διαμορφώθηκε στις 98,72 μονάδες, βρίσκοντας κάποια υποστήριξη στις ενδείξεις ότι ΗΠΑ και Κίνα αναμένεται να συμφωνήσουν σε εμπορική ανακωχή στη σημερινή τους συνάντηση. Το ευρώ κατάφερε να καλύψει τις αρχικές του απώλειες, με την ισοτιμία έναντι του δολαρίου στο 1,1660. Τόσο η ΕΚΤ όσο και η ιαπωνική κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα στην αυριανή τους συνεδρίαση.

Το γιεν ενισχύθηκε οριακά στο 152,04 έναντι του δολαρίου, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε την ιαπωνική κυβέρνηση να δώσει το περιθώριο στην κεντρική τράπεζα να ενισχύσει τα επιτόκια, προειδοποιώντας ταυτόχρονα να μην αφήσει το γιεν υπερβολικά εξασθενημένο μέσω ενός παρατεταμένου χαμηλού κόστους δανεισμού.

Από τα υπόλοιπα νομίσματα, η στερλίνα υποχώρησε 0,5% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,3203, στο χαμηλότερο επίπεδο σε διάρκεια τριών μηνών, καθώς οι αγορές βλέπουν πιθανή μια μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας. Από την άλλη, το δολάριο Καναδά ενισχύθηκε σε υψηλό τεσσάρων εβδομάδων έναντι του αμερικανικού νομίσματος, καθώς η κεντρική τράπεζα του Καναδά μείωσε μεν τα επιτόκια, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι θα τερματίσει την πολιτική νομισματικής χαλάρωσης.