Άνοδος 1% για το πετρέλαιο λόγω της μεγάλης μείωσης των αποθεμάτων των ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο κατά 1% την Τετάρτη, αφού στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, και καθώς ο αισιόδοξος τόνος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις επερχόμενες συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του βοήθησε στην άμβλυνση της οικονομικής ανησυχίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 78 σεντς, ή 1,2%, στα 65,18 δολάρια το βαρέλι στις 11:19 π.μ. ET (18:19 ώρα Ελλάδος), ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 72 σεντς, επίσης 1,2%, στα 60,87 δολάρια.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο την περασμένη εβδομάδα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ την Τετάρτη. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 7 εκατομμύρια βαρέλια, έναντι των προσδοκιών για μια μικρή πτώση 211.000 βαρελιών, σύμφωνα με τα στοιχεία. Η μεγάλη πτώση ανάγκασε σε επανεκτίμηση των προσδοκιών ότι η αγορά πετρελαίου οδεύει προς ένα μεγάλο πλεόνασμα, με την ομάδα ΟΠΕΚ+ να αυξάνει την παραγωγή και την παραγωγή των ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ.

«Πού είναι το υπερπλεόνασμα;» δήλωσε ο αναλυτής της Price Futures Group, Φιλ Φλιν, μετά την έκθεση. «Όσο περισσότερο δεν εμφανίζεται το υπερπλεόνασμα, τόσο περισσότερο θα αμφισβητούμε αν υπάρχει», είπε.

Αισιοδοξία για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας

Ο Τραμπ προέβλεψε ένα καλό αποτέλεσμα από τις συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη σε σύνοδο κορυφής στη Νότια Κορέα.

Επίσης, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα οριστικοποίησαν τις λεπτομέρειες μιας προβληματικής εμπορικής συμφωνίας.

Η αισιόδοξη νότα για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας και τη συμφωνία με τη Νότια Κορέα θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση ορισμένων ανησυχιών για την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας από τους δασμούς και τους εμπορικούς πολέμους του Τραμπ, οι οποίοι έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τη ζήτηση πετρελαίου και έχουν επηρεάσει τις τιμές των βασικών προϊόντων τους τελευταίους μήνες.

Τα μεγαλύτερα κέρδη από τον Ιούνιο

Το Brent και το WTI κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους από τον Ιούνιο, αφότου ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις που σχετίζονται με την Ουκρανία στη Ρωσία για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του, στοχεύοντας τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft.

Ωστόσο, οι αμφιβολίες ότι οι κυρώσεις θα αντισταθμίσουν την υπερπροσφορά και οι συζητήσεις για μια ακόμη αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ πίεσαν τις τιμές. Και οι δύο δείκτες αναφοράς υποχώρησαν κατά 1,9%, ή περισσότερο από 1 δολάριο, στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο ΟΠΕΚ+, η μεγαλύτερη ομάδα χωρών που παράγουν πετρέλαιο στον κόσμο, τείνει προς μια μέτρια αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο, ανέφεραν τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, με δύο πηγές να κάνουν λόγο για επιπλέον 137.000 βαρέλια την ημέρα.

