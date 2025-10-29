Χρηματιστήριο: Οριζόντια άνοδος άνω του +1% με «καύσιμα» από τράπεζες και blue chips

Σε θετικό έδαφος βρέθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να επιστρέφουν δυναμικά, βοηθώντας τον Γενικό Δείκτη να ξεκολλήσει από τις 2.000 μονάδες.

Το θετικό κλίμα στο εξωτερικό, όπου απόψε αναμένεται η δεύτερη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve, αποτέλεσε βασικό σύμμαχο για την ελληνική αγορά, η οποία σταδιακά στρέφει το βλέμμα και στα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης πέτυχε σημαντική αύξηση κατά +1,13% και διαμορφώθηκε στις 2.025,46 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 22,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.002,91 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 22 μονάδες (από 2.006,39 έως 2.028,72 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 297,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 47,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Εθνική και Eurobank ξεχώρισαν άνω του +1%, με τα «στασινό-χαρτα» (Cenergy, Viohalco και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ) να συνεχίζουν την αναρρίχηση στα πολυετή ή ιστορικά υψηλά. Ράλι +4,3% έτρεξε η Motor Oil, ενώ η Metlen επέστρεψε στα 43 ευρώ. Το ορόσημο των 15 ευρώ «καβάλησε» η ΔΕΗ.

Άνοδος στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος τίθεται στο επίκεντρο της προσοχής χάρη στα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου αλλά και στις διανομές των προσωρινών μερισμάτων, ενισχύθηκε στο +1,12% και τις 2.296 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank διευρύνθηκε στο +1,19% και τα 3,407 ευρώ, εν μέσω των αλλαγών στο μετοχικό ποσοστό του Fairfax. Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, το καναδικό fund επέλεξε να μειώσει το μερίδιό του από το 32,89% στο 32,19%. Ωστόσο, μετά την απόφαση της τράπεζας για ακύρωση ιδίων μετοχών, το ποσοστό των Καναδών θα αυξηθεί εκ νέου και θα διαμορφωθεί στο 32,67%.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας βρέθηκε στο +1,97% και τα 12,94 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο +0,66% και τα 6,98 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank έμεινε στο -0,09% και τα 3,485 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου σκαρφάλωσε στο +2,25% και τα 8,18 ευρώ, ισοφαρίζοντας τα ιστορικά ρεκόρ. Η μετοχή της Optima Bank ακολούθησε στο +0,63% και τα 8,02 ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,14% και 5.109 μονάδες), η μετοχή της Cenergy παρέτεινε την ανοδική πορεία στα ιστορικά υψηλά, καθώς έκλεισε στο +1,43% και τα 14,20 ευρώ. Νέες κορυφές έγραψε και ο τίτλος της «μαμάς» Viohalco, ο οποίος σκαρφάλωσε στο +1,3% και τα 8,29 ευρώ, με τη μετοχή της συγγενικής ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να βρίσκεται στο +3,5% και τα 3,20 ευρώ (νέο υψηλό 17 ετών). Από εκεί και πέρα, η τιμή του ΟΤΕ διευρύνθηκε στο +1,69% και τα 16,29 ευρώ, κάνοντας το 5×5. Καταλυτικός φαίνεται ότι είναι ο ρόλος του έκτακτου μερίσματος, το ύψος του οποίου θα ανακοινωθεί παράλληλα με την ενημέρωση για τα στοιχεία του γ’ τριμήνου (εντός Νοεμβρίου). Η μετοχή της ΔΕΗ «καβάλησε» τα 15 ευρώ (νέο υψηλό 16 ετών), καθώς σημείωσε άνοδο στο +1,41% και τα 15,08 ευρώ, ενώ κέρδη άνω του +1% παρουσίασαν οι μετοχές των Jumbo, Lamda Development, Aegean Airlines και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η τιμή της Titan Cement επέστρεψε στο ψυχολογικό όριο των 40 ευρώ (υψηλό 4μήνου), καθώς τερμάτισε στο +1,39% και τα 40,1 ευρώ, ενώ η μετοχή της Motor Oil «πέταξε» στο +4,3% και τα 26,6 ευρώ, εν μέσω των σεναρίων περί πιθανής επιστροφής στον MSCI Standard Greece. Άλμα στο +2,3% και τα 43 ευρώ έκανε η μετοχή της Metlen, λαμβάνοντας ώθηση από την απόφαση του Ευ. Μυτιληναίου να αποκτήσει 50 χιλ. τεμάχια έναντι 2,11 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,72% και 2.827 μονάδες), η μετοχή της Intracom Holdings διευρύνθηκε στο +3,16% και τα 3,425 ευρώ, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος των τελευταίων εβδομάδων. Ανοδικά άνω του +2,1% κινήθηκε, επίσης, η τιμή της Intralot, η οποία ανέκαμψε στο 1,134 ευρώ. Κρι Κρι και Ελλάκτωρ αυξήθηκαν άνω του +3%. Aντίθετα, οι μετοχές του ΟΛΠ και ΟΛΘ περιορίστηκαν από -1%, ενώ κάμψη στο -1,1% και τα 3,025 ευρώ κατέγραψε ο τίτλος του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Mevaco, η οποία έκανε ράλι στο +4,0% και τα 8,95 ευρώ, σκαρφαλώνοντας στο καλύτερο επίπεδο από τα τέλη του 1999. Νέο ρεκόρ πέτυχε και η τιμή της ΛΑΜΨΑ, η οποία τερμάτισε στο +11,3% και τα 47 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έδωσε… φτερά στην ΕΛΤΟΝ, η οποία είδε την τιμή να διευρύνεται στο +5,5% και τα 2,01 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 74 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 40 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 12 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 138,6 δισ. ευρώ.

Ανεβάζει στροφές η Αθήνα

Τα στηρίγματα των 2.000 μονάδων έρχεται να επιβεβαιώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί -έστω και με καθυστέρηση- με το ανοδικό momentum των διεθνών αγορών.

Τα διαδοχικά ρεκόρ της Wall Street, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για τα εγχώρια οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, «φτιάχνουν» τη διάθεση των επενδυτών, απεγκλωβίζοντας τον Γενικό Δείκτη από μια παρατεταμένη περίοδο νευρικότητας και μεταβλητότητας.

Την αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων ανοίγουν οι τράπεζες, οι οποίες κατά παράδοση λειτουργούν ως σηματωροί της ελληνικής αγοράς. Ενδεικτικά, η διοίκηση της Eurobank ανακοινώνει αύριο τις τριμηνιαίες επιδόσεις, ενώ την Παρασκευή ακολουθεί η αντίστοιχη της Τρ. Πειραιώς.

Σύμφωνα με τη βασική εκτίμηση της BETA, oι τάσεις στον κλάδο δείχνουν επιβράδυνση των απωλειών στα καθαρά έσοδα από τόκους, θετική εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, χαμηλό πιστωτικό κόστος και συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης. Παράλληλα, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των ετήσιων στόχων, κάτι που ενισχύει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταμοιβής των μετόχων.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, η διάθεση των επενδυτών να «κλειδώσουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025 (+37%), η κόπωση από το σερί των 11 συνεχόμενων ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25), η σταδιακή αποχώρηση «αναπτυσσόμενων» funds στο πλαίσιο της επικείμενης επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές, αλλά και η «ανάγνωση» των τελευταίων επιχειρηματικών deals, διατηρούν την επιφυλακτικότητα στην ελληνική αγορά, η οποία θα δώσει «μάχη» για το τελικό πρόσημο του Οκτωβρίου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στην αποψινή απόφαση της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, με τις αγορές να περιμένουν νέα μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες. Την ίδια στιγμή, επί τάπητος τίθενται και οι εμπορικές εξελίξεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 τηρεί στάση αναμονής στις 575 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να αναδιπλώνει ελεγχόμενα στο -0,65% και τις 24.125 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ανοδικό άνοιγμα έως του +0,5%, συντηρώντας τα χθεσινά ιστορικά υψηλά.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)