Νέα ρεκόρ στη Wall Street – Άλμα για την Nvidia, αναμονή για τη Fed

Οι μετοχές της Wall Street ανέρχονται σε επίπεδα ρεκόρ την Τετάρτη, χάρη στις μετοχές της τεχνολογίας και εν αναμονή της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια.

Ο δείκτης Nasdaq Composite ανεβαίνει 0,57% και ο S&P 500 σημείωνε άνοδο 0,2%. Ο Dow Jones ανέβαινε 231 μονάδων, ή 0,5%. Και οι τρεις κύριοι δείκτες των ΗΠΑ έχουν ανέβει σε νέα ιστορικά υψηλά ενδοημερήσια επίπεδα.

Οι μετοχές της Nvidia καταγράφουν άλμα 4%, καθώς έγινε η πρώτη εταιρεία στην ιστορία που πέτυχε κεφαλαιοποίηση ύψους 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η πρώτη φορά που μια αμερικανική εταιρεία φτάνει σε τέτοια αποτίμηση.

Η AMD ακολουθεί την Nvidia με άνοδο περίπου 2%, ενώ η Micron με άνοδο άνω του 4%.

Κοντά στο ορόσημο των 7.000 μονάδων ο S&P

Η Wall Street οδεύει προς δεύτερη ημέρα νέων ρεκόρ για τους βασικούς δείκτες. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,2% και ξεπέρασε τις 6.900 μονάδες για πρώτη φορά εντός της ημέρας, φθάνοντας στο κατώφλι ενός σημαντικού ορόσημου για τις 7.000.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, εφόσον καταφέρει να αντεπεξέλθει στις διαδοχικές δοκιμασίες αυτής της εβδομάδας.

Η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάες βάσης σήμερα Τετάρτη, αλλά ακόμα επικρατεί αβεβαιότητα για την στάση του επικεφαλής, Τζέρι Πάουελ στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσουν. Οι επενδυτές υπολογίζουν σε μια άλλη μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Οι πέντε εταιρείες της «Magnificent Seven» που θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους αυτή την εβδομάδα αναμένεται να συνεχίσουν να επενδύουν στην κατασκευή κέντρων δεδομένων και η αγορά ιδανικά δεν θα ήθελε να απογοητευτεί. Οι Alphabet, Meta Platforms και Microsoft θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη.

Η Apple και η Amazon θα δώσουν τα αποτελέσματά τους στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Αναμονή για τη συνάντηση Τραμπ – Σι

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας φαίνεται να έχουν ήδη μετριαστεί μετά την πρόοδο που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, αλλά οι επενδυτές περιμένουν τώρα τα αποτελέσματα της συνάντησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.