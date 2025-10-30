Logo Image

Χρηματιστήριο: Το comeback της Titan Cement

Επιστροφή στα 40 ευρώ

Στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου 4μήνου βρίσκεται η μετοχή της Titan Cement, η οποία καταφέρνει να επιστρέψει στο ψυχολογικό όριο των 40 ευρώ.

H άνοδος από το σχετικά πρόσφατο ναδίρ των 34,6 ευρώ, αγγίζει το +16%, έχοντας ως οδηγό τις προσδοκίες για βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στο β’ εξάμηνο, μετά τις έκτακτες δαπάνες στο πρώτο μισό του ’25.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο η εισηγμένη είχε γράψει ιστορικό ρεκόρ στα 45,7 ευρώ, χάρη στην είσοδο της αμερικανικής θυγατρικής στη Wall Street.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

