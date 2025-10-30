Χρηματιστήριο: Βάζει «πλάτη» ο Μυτιληναίος

«Πλάτη» βάζει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη μετοχή της Metlen, καθώς μόλις πριν μερικές ημέρες έσπευσε να αγοράσει 50.000 τεμάχια στην τιμή των 42,2 ευρώ/μετοχή.
Αυτό σημαίνει ότι το «αφεντικό» της εισηγμένης έριξε κάτι περισσότερο από 2,1 εκατ. ευρώ, κάτι το οποίο είχε άμεσο όφελος στο ταμπλό.
Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή αντέδρασε ανοδικά κατά σχεδόν +2,4% στη χθεσινή συνεδρίαση.
Γ.Χ.
(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)