Χρηματιστήριο: Βάζει «πλάτη» ο Μυτιληναίος

«Πλάτη» βάζει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη μετοχή της Metlen, καθώς μόλις πριν μερικές ημέρες έσπευσε να αγοράσει 50.000 τεμάχια στην τιμή των 42,2 ευρώ/μετοχή.

Αυτό σημαίνει ότι το «αφεντικό» της εισηγμένης έριξε κάτι περισσότερο από 2,1 εκατ. ευρώ, κάτι το οποίο είχε άμεσο όφελος στο ταμπλό.

Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή αντέδρασε ανοδικά κατά σχεδόν +2,4% στη χθεσινή συνεδρίαση.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)