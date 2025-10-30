Logo Image

Χρηματιστήριο: Γιατί η Eurobank χαμηλώνει τον πήχη για την Premia

Νέα τιμή - στόχος στο 1,57 ευρώ

Τον πήχη για τη μετοχή της Premia Properties χαμηλώνει η Eurobank Equities, η οποία αναθεωρεί την τιμή – στόχο στο 1,57 από 1,62 ευρώ προηγουμένως.

Αιτία της αλλαγής αποτελεί η πρόσφατη ΑΜΚ των 40 εκατ. ευρώ.

Πάντως, το περιθώριο ανόδου σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα (1,35 ευρώ), υπολογίζεται στο +15,5%, ενώ συνυπολογίζοντας και το μέρισμα, φθάνει στο +18,5%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

