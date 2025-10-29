Ιστορικό ορόσημο: Η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρία με κεφαλαιοποίηση 5 τρισ. δολάρια

Η Nvidia έγραψε ιστορία την Τετάρτη καθώς έγινε η πρώτη εταιρία στην ιστορία που πέτυχε κεφαλαιοποίηση ύψους 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ύστερα από ένα χρηματιστηριακό «ράλι» που καθιέρωσε τη θέση της στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης γύρω από τις εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης.

Το ιστορικό ορόσημο υπογραμμίζει επίσης την ταχεία μετατροπή της εταιρίας από μια εταιρία σχεδιασμού chip γραφικών σε εταιρία – ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας βιομηχανίας ΑΙ, γεγονός που καθιστά και τον CEO της εταιρίας Γένσεν Χουάνγκ σε εμβληματική μορφή της Silicon Valley.

Το νέο ρεκόρ έρχεται μόλις τρεις μήνες αφότου η Nvidia είχε σπάσει το ρεκόρ των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μετοχές της εταιρείας που έχει την έδρα της στην Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια αυξήθηκαν κατά 4,6% μετά από μια σειρά πρόσφατων ανακοινώσεων που εδραίωσαν την κυριαρχία της στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ αποκάλυψε χθες Τρίτη, παραγγελίες ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ενώ γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει επτά υπερυπολογιστές για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Εν μεταξύ το τσιπ Blackwell της Nvidia θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Κινέζου πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη. Οι πωλήσεις του τσιπ υψηλής τεχνολογίας αποτελούν βασικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών.

Γένσεν Χουάνγκ: 8ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Με τις τρέχουσες τιμές, το μερίδιο του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Xoυάνγκ στην Nvidia ανέρχεται σε περίπου 179,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Είναι ο όγδοος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Γεννημένος στην Ταϊβάν και μεγαλωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες από την ηλικία των εννέα ετών, ο Huang ηγείται της Nvidia από την ίδρυσή της το 1993. Υπό την ηγεσία του, οι επεξεργαστές H100 και Blackwell της εταιρείας έχουν γίνει οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από μοντέλα που τροφοδοτούν εργαλεία όπως το ChatGPT και το xAI του Ελον Μασκ.