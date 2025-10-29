Χρηματιστήριο: Ανεβάζει ρυθμούς με Τράπεζες και Motor Oil

Σε σταθερά θετικό έδαφος βρίσκεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διαθέτουν ξεκάθαρο προβάδισμα, βοηθώντας τον Γενικό Δείκτη να ξεκολλήσει από τις 2.000 μονάδες.

Το θετικό κλίμα στο εξωτερικό, όπου απόψε αναμένεται η δεύτερη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve, αποτελεί βασικό σύμμαχο για την ελληνική αγορά, η οποία σταδιακά στρέφει το βλέμμα και στα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει σημαντική αύξηση κατά +1,18% και διαμορφώνεται στις 2.026,64 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 23,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.002,91 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 22 μονάδες (από 2.006,39 έως 2.028,10 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 145,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25,2 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Eurobank ξεχωρίζει ανοδικά στο +2,2% και τα 3,4 ευρώ, με τα «στασινό-χαρτα» (Cenergy, Viohalco και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ) να συνεχίζουν την αναρρίχηση στα πολυετή ή ιστορικά υψηλά. Ενδιαφέρον έχει και η πορεία της Motor Oil, η οποία επιστρέφει άνω των 26 ευρώ, ενώ η Titan Cement ανακάμπτει στα 40 ευρώ (υψηλό 4μήνου).

Στροφή στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος τίθεται στο επίκεντρο της προσοχής χάρη στα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου αλλά και στις διανομές των προσωρινών μερισμάτων, ενισχύεται στο +1,33% και τις 2.301 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank διευρύνεται στο +2,23% και τα 3,443 ευρώ, εν μέσω των αλλαγών στο μετοχικό ποσοστό του Fairfax. Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, το καναδικό fund επέλεξε να μειώσει το μερίδιό του από το 32,89% στο 32,19%. Ωστόσο, μετά την απόφαση της τράπεζας για ακύρωση ιδίων μετοχών, το ποσοστό των Καναδών θα αυξηθεί εκ νέου και θα διαμορφωθεί στο 32,67%.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +1,93% και τα 12,935 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +0,29% και τα 3,498 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αυξάνεται στο +1,15% και τα 7,014 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συνεχίζει στο +1,00% και τα 8,08 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να έπεται στο +0,88% και τα 8,04 ευρώ. Στο +2,03% και το 1,51 ευρώ «παίζει» η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,15% και 5.110 μονάδες), η μετοχή της Cenergy παρατείνει την ανοδική πορεία στα ιστορικά υψηλά, καθώς βρίσκεται στο +0,86% και τα 14,12 ευρώ. Νέες κορυφές γράφει και ο τίτλος της «μαμάς» Viohalco, ο οποίος σκαρφαλώνει στο +1,2% και τα 8,28 ευρώ, με τη μετοχή της συγγενικής ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να βρίσκεται στο +2,9% και τα 3,18 ευρώ (νέο υψηλό 17 ετών). Από εκεί και πέρα, η τιμή του ΟΤΕ διευρύνεται στο +1,2% και τα 16,20 ευρώ. Καταλυτικός φαίνεται ότι είναι ο ρόλος του έκτακτου μερίσματος, το ύψος του οποίου θα ανακοινωθεί παράλληλα με την ενημέρωση για τα στοιχεία του γ’ τριμήνου (εντός Νοεμβρίου). Η μετοχή της ΔΕΗ κάνει σημαντικό βήμα για την επίτευξη των 15 ευρώ (νέο υψηλό 16 ετών), καθώς σημειώνει άνοδο στο +1,2% και τα 15,06 ευρώ, ενώ κέρδη άνω του +1% παρουσιάζουν οι μετοχές των Sarantis, ΕΥΔΑΠ, Aegean, Metlen, Jumbo και Helleniq Energy. Η τιμή της Titan Cement επιστρέφει στο ψυχολογικό όριο των 40 ευρώ (υψηλό 4μήνου), ενώ η μετοχή της Motor Oil σκαρφαλώνει στο +3,2% και τα 26,3 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,84% και 2.830 μονάδες), η μετοχή της Intracom Holdings διευρύνεται στο +2,8% και τα 3,41 ευρώ, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος των τελευταίων εβδομάδων. Ανοδικά άνω του +2,5% κινείται, επίσης, η τιμή της Intralot, η οποία ανακάμπτει στο 1,13 ευρώ. Κρι Κρι, Ελλάκτωρ, Alumil και AVAX αυξάνονται από +1% έως +2%. Aντίθετα, η μετοχή του ΟΛΠ περιορίζεται στο -1,8% και τα 43,5 ευρώ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Mevaco, η οποία κάνει ράλι στο +5,8% και τα 9,1 ευρώ, σκαρφαλώνοντας στο καλύτερο επίπεδο από τα τέλη του 1999.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 76 μετοχές κινούνται ανοδικά, 33 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 17 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 138,3 δισ. ευρώ.

Ανεβάζει στροφές η Αθήνα

Τα στηρίγματα των 2.000 μονάδων έρχεται να επιβεβαιώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί -έστω και με καθυστέρηση- με το ανοδικό momentum των διεθνών αγορών.

Τα διαδοχικά ρεκόρ της Wall Street, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για τα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, έρχονται να «φτιάξουν» τη διάθεση των επενδυτών, απεγκλωβίζοντας τον Γενικό Δείκτη από μια παρατεταμένη περίοδο νευρικότητας και μεταβλητότητας.

Την αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων ανοίγουν οι τράπεζες, οι οποίες κατά παράδοση λειτουργούν ως σηματωροί της ελληνικής αγοράς. Ενδεικτικά, η διοίκηση της Eurobank ανακοινώνει αύριο τις τριμηνιαίες επιδόσεις, ενώ την Παρασκευή ακολουθεί η αντίστοιχη της Τρ. Πειραιώς.

Σύμφωνα με τη βασική εκτίμηση της BETA, oι τάσεις στον κλάδο δείχνουν επιβράδυνση των απωλειών στα καθαρά έσοδα από τόκους, θετική εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, χαμηλό πιστωτικό κόστος και συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης. Παράλληλα, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των ετήσιων στόχων, κάτι που ενισχύει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταμοιβής των μετόχων.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, η διάθεση των επενδυτών να «κλειδώσουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025 (+37%), η κόπωση από το σερί των 11 συνεχόμενων ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25), η σταδιακή αποχώρηση «αναπτυσσόμενων» funds στο πλαίσιο της επικείμενης επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές, αλλά και η «ανάγνωση» των τελευταίων επιχειρηματικών deals, διατηρούν την επιφυλακτικότητα στην ελληνική αγορά, η οποία θα δώσει «μάχη» για το τελικό πρόσημο του Οκτωβρίου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στην αποψινή απόφαση της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, με τις αγορές να περιμένουν νέα μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες. Την ίδια στιγμή, επί τάπητος τίθενται και οι εμπορικές εξελίξεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 τηρεί στάση αναμονής στο +0,25% και τις 577 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να σταθεροποιείται στην περιοχή των 24.275 μονάδων. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά ανοδικό άνοιγμα, συντηρώντας τα χθεσινά ιστορικά υψηλά.

