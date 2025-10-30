Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Οι αρνητές… ανόδου σε μεσαία και μικρά

Μπορεί η μέση φετινή απόδοση στο Χρηματιστήριο Αθηνών να κυμαίνεται στην περιοχή του +37%, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν οι δυσάρεστες εκπλήξεις, οι οποίες αποτυπώνονται σε αρκετές περιπτώσεις της μεσαίας και της μικρής κεφαλαιοποίησης.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των παρακάτω 12 εισηγμένων, οι οποίες όχι μόνο υπο-αποδίδουν σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη, αλλά εμφανίζουν κι αρνητικές μεταβολές σε σχέση με τα τέλη του 2024.

Στην πλέον δύσκολη θέση βρίσκεται η μετοχή της Fais Group, η οποία καταγράφει απώλειες -30,4% μέσα στο τρέχον έτος, με αποτέλεσμα να έχει διολισθήσει αισθητά κάτω της τιμής εισαγωγής των 4,7 ευρώ. O βασικός λόγος των ρευστοποιήσεων φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με τις συνεχείς μεταπτώσεις στον τομέα δραστηριοποίησης του λιανεμπορίου.

Πτώση -20,7% παρουσιάζει, επίσης, η τιμή της Δομικής Κρήτης, η οποία έχει μείνει εκτός του ράλι στον κλάδο των κατασκευών, λόγω του χαμηλού ρυθμού βελτίωσης σε οικονομικά μεγέθη και ανεκτέλεστο έργων.

Όσον αφορά την περίπτωση της Austriacard, η οποία εδώ και μέρες «παίζει» στα ιστορικά χαμηλά των <5 ευρώ, η φετινή κάμψη υπολογίζεται σε -16,7%, καθώς η απρόσμενη πτώση της κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο (-77,9% σε ετήσιο επίπεδο) έχει «χαλάσει» τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και επενδυτών.

Από εκεί και πέρα, σε αρνητικό έδαφος κυμαίνεται η μεταβολή της Μουζάκης, η οποία χάνει -11,2% από τις αρχές του 2025, έχοντας να αντιμετωπίσει τα γνωστά προβλήματα με τον τραπεζικό δανεισμό.

Την ίδια στιγμή, η τιμή της μαρμαροβιομηχανίας Mermeren περιορίζεται κατά -11%, ενώ ο τίτλος της σωληνουργίας Τζιρακιάν υποχωρεί κατά -8,7%.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στη Centric, καθώς παρά τα μεγάλα deal του βασικού μετόχου, η μετοχή δείχνει να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αναλυτών, με αποτέλεσμα να σημειώνει πτώση κατά -8,7% μέσα στο 2025.

Τα αδύναμα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου συνιστούν «βαρίδι» για τις μετοχές των Παΐρης – ΣΙΔΜΑ, οι οποίες βλέπουν τις μεταβολές του τρέχοντος έτους να διαμορφώνονται στο -6,6% και στο -4,4%, αντίστοιχα.

Κατά -3,5% μειώνεται, παράλληλα, η τιμή της Orilina, η οποία κινείται αντίρροπα από τον υπόλοιπο κλάδο των ΑΕΕΑΠ.

Οι ζημιογόνες επιδόσεις στο πρώτο μισό του έτους έχουν αντίκτυπο στη μετοχή της Βογιατζόγλου, η οποία συρρικνώνεται κατά -2,7%.

Τέλος, η μετοχή της Ideal Holdings, παρά το μεγάλο ταμειακό απόθεμα και την έντονη δραστηριότητα στον χώρο των επενδύσεων, δείχνει να έχει εγκλωβιστεί στην περιοχή πέριξ των 6 ευρώ, μένοντας στο -0,1% από τις αρχές του 2025.

Οι μεταβολές των μετοχών από τις αρχές του 2025

• Fais Group -30,4%

• Δομική Κρήτης -20,7%

• Austriacard -16,7%

• Μουζάκης -11,2%

• Mermeren -11,0%

• Τζιρακιάν -8,7%

• Centric -8,7%

• Παΐρης -6,6%

• ΣΙΔΜΑ -4,4%

• Orilina -3,5%

• Βογιατζόγλου -2,7%

• Ideal Holdings -0,1%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)