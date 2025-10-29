Nvidia: Ράλι 5 % στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street – Τα 5 τρισ. πλησιάζει η χρηματιστηριακή αξία

Οι μετοχές της Nvidia ενισχύονται 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, καθώς ο CEO Jensen Huang δήλωσε ότι ο τεχνολογικός γίγαντας αναμένει παραγγελίες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ύψους 500 δισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή επτά νέων υπερυπολογιστών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Έτσι η Nvidia θα μπορούσε ενώ θα μπορούσε να γίνει η πρώτη εταιρεία της οποίας η κεφαλαιοποίηση, πλησιάζει πλέον τα 5 τρισ. δολάρια.

Οι υπερυπολογιστές Blackwell

Ώθηση έδωσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ το ζήτημα των υπερυπολογιστών Blackwell.

Πρόκειται για την πιο προηγμένη σειρά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

«Θα μιλήσουμε για τους Blackwells», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ενόψει της πολυαναμενόμενης συνάντησής του με τον Σι στο περιθώριο του APEC. Περιέγραψε το chip ως «super duper» και αποκάλυψε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παρουσίασε πρόσφατα μια έκδοση του επεξεργαστή μέσα στο Οβάλ Γραφείο.