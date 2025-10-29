Χρηματιστήριο: Ανοδική αντίδραση με το βλέμμα σε Fed και Τράπεζες – Νέα υψηλά για τα «στασινόχαρτα»

Επιφυλακτικά ανοδικά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διαθέτουν το προβάδισμα, βοηθώντας τον Γενικό Δείκτη να ξεκολλήσει από τις 2.000 μονάδες.

Το θετικό κλίμα στο εξωτερικό, όπου απόψε αναμένεται η δεύτερη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve, αποτελεί σύμμαχο για την ελληνική αγορά, η οποία σταδιακά στρέφει το βλέμμα και στα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει αύξηση κατά +0,63% και διαμορφώνεται στις 2.015,58 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 12,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.002,91 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 11 μονάδες (από 2.006,39 έως 2.017,14 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 13,7 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Eurobank ξεχωρίζει ανοδικά στο +1,8%, με τη Cenergy να συνεχίζει την αναρρίχηση στα ιστορικά υψηλά των 14 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ελεγχόμενες πιέσεις ασκούνται στην Τρ. Πειραιώς, ενώ η Metlen διατηρεί τη μη πειστική εικόνα.

Στροφή στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος τίθεται στο επίκεντρο της προσοχής χάρη στα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου αλλά και στις διανομές των προσωρινών μερισμάτων, ενισχύεται στο +0,98% και τις 2.293 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank διευρύνεται στο +1,87% και τα 3,43 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +0,67% και τα 12,775 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +0,23% και τα 3,496 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς οπισθοχωρεί στο -1,47% και τα 6,832 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσωρεύει στο +0,50% και τα 8,04 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να αυξάνεται στο +1,76% και τα 8,11 ευρώ. Στο +1,89% και το 1,508 ευρώ «παίζει» η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,63% και 5.084 μονάδες), η μετοχή της Cenergy συνεχίζει την ανοδική πορεία στα ιστορικά υψηλά, καθώς ίπταται στο +2,86% και τα 14,4 ευρώ. Νέες κορυφές γράφει και ο τίτλος της «μαμάς» Viohalco, ο οποίος σκαρφαλώνει στο +1% και τα 8,26 ευρώ, με τη μετοχή της συγγενικής ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να βρίσκεται στο +2,2% και τα 3,16 ευρώ (νέο υψηλό 17 ετών). Από εκεί και πέρα, η τιμή του ΟΤΕ διευρύνεται στο +1,25% και τα 16,22 ευρώ, ενώ κέρδη άνω του +1% παρουσιάζουν οι μετοχές των Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, Aegean και Helleniq Energy. Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen παραμένει εγκλωβισμένη στη στασιμότητα, καθώς υποχωρεί στο -0,20% και τα 41,92 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,32% και 2.816 μονάδες), η μετοχή της Intracom Holdings διευρύνεται στο +2,4% και τα 3,4 ευρώ, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος των τελευταίων εβδομάδων. Ανοδικά άνω του +1% κινούνται, επίσης, οι τιμές των Dimand, Ελλάκτωρ, Alumil και AVAX. Aντίθετα, η μετοχή της Fourlis περιορίζεται στο -0,9% και τα 4,11 ευρώ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Mevaco, η οποία κάνει ράλι στο +6,4% και τα 9,15 ευρώ, σκαρφαλώνοντας στο καλύτερο επίπεδο από τα τέλη του 1999.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 77 μετοχές κινούνται ανοδικά, 14 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 11 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 138,3 δισ. ευρώ.

Γιατί έχει εγκλωβιστεί η Αθήνα

Τα στηρίγματα των 2.000 μονάδων καλείται να επιβεβαιώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δυσκολεύεται αισθητά να ακολουθήσει το ανοδικό momentum των διεθνών αγορών.

Παρά το γεγονός ότι η Wall Street καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ο Γενικός Δείκτης μοιάζει εγκλωβισμένος στη μεταβλητότητα και στη νευρικότητα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένα αρνητικό κλείσιμο στον Οκτώβριο.

Η διάθεση των επενδυτών να «κλειδώσουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025 (+36%), η κόπωση από το σερί των 11 συνεχόμενων ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25), η σταδιακή αποχώρηση «αναπτυσσόμενων» funds στο πλαίσιο της επικείμενης επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές, αλλά και η «ανάγνωση» των τελευταίων επιχειρηματικών deals, φαίνεται ότι αποτελούν τον κινητήριο μοχλό των πωλητών.

Βέβαια, όλα αυτά δεν μπορούν να αναιρέσουν τα όσα σημαντικά έχει κατακτήσει η ελληνική αγορά μέσα στο 2025, το οποίο μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε για τον Γενικό Δείκτη από τις 1.469 μονάδες. Σήμερα, όχι μόνο έχει βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας (2.000 μονάδες), αλλά ταυτόχρονα βλέπει την κεφαλαιοποίηση να υπερβαίνει τα 137 δισ. ευρώ και τον ημερήσιο τζίρο να «παίζει» σταθερά άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Ο επόμενος καταλύτης για την ελληνική αγορά, σύμφωνα με τους αναλυτές, αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, με τις τράπεζες να ανοίγουν την αυλαία των ανακοινώσεων: Αύριο η Eurobank και την Παρασκευή η Τρ. Πειραιώς.

Όπως περιλαμβάνει η βασική εκτίμηση της BETA, oι τάσεις στον κλάδο δείχνουν επιβράδυνση των απωλειών στα καθαρά έσοδα από τόκους, θετική εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, χαμηλό πιστωτικό κόστος και συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης. Παράλληλα, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των ετήσιων στόχων, κάτι που ενισχύει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταμοιβής των μετόχων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στην αποψινή απόφαση της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, με τις αγορές να περιμένουν νέα μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες. Την ίδια στιγμή, επί τάπητος τίθενται και οι εμπορικές εξελίξεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 τηρεί στάση αναμονής στο +0,04% και τις 576 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,10% και να αυξάνεται στις 24.302 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό άνοιγμα, μετά τα χθεσινά ιστορικά υψηλά.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)