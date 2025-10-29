Χρηματιστήριο: Γιατί η Αθήνα δυσκολεύεται να ακολουθήσει το momentum των ξένων

Τα στηρίγματα των 2.000 μονάδων καλείται να επιβεβαιώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δυσκολεύεται αισθητά να ακολουθήσει το ανοδικό momentum των διεθνών αγορών.

Παρά το γεγονός ότι η Wall Street καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ο Γενικός Δείκτης μοιάζει εγκλωβισμένος στη μεταβλητότητα και στη νευρικότητα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένα αρνητικό κλείσιμο στον Οκτώβριο.

Η διάθεση των επενδυτών να «κλειδώσουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025 (+36%), η κόπωση από το σερί των 11 συνεχόμενων ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25), η σταδιακή αποχώρηση «αναπτυσσόμενων» funds στο πλαίσιο της επικείμενης επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές, αλλά και η «ανάγνωση» των τελευταίων επιχειρηματικών deals, φαίνεται ότι αποτελούν τον κινητήριο μοχλό των πωλητών.

Βέβαια, όλα αυτά δεν μπορούν να αναιρέσουν τα όσα σημαντικά έχει κατακτήσει η ελληνική αγορά μέσα στο 2025, το οποίο μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε για τον Γενικό Δείκτη από τις 1.469 μονάδες. Σήμερα, όχι μόνο έχει βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας (2.000 μονάδες), αλλά ταυτόχρονα βλέπει την κεφαλαιοποίηση να υπερβαίνει τα 137 δισ. ευρώ και τον ημερήσιο τζίρο να «παίζει» σταθερά άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Ο επόμενος καταλύτης για την ελληνική αγορά, σύμφωνα με τους αναλυτές, αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, με τις τράπεζες να ανοίγουν την αυλαία των ανακοινώσεων: Αύριο η Eurobank και την Παρασκευή η Τρ. Πειραιώς.

Όπως περιλαμβάνει η βασική εκτίμηση της BETA, oι τάσεις στον κλάδο δείχνουν επιβράδυνση των απωλειών στα καθαρά έσοδα από τόκους, θετική εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, χαμηλό πιστωτικό κόστος και συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης. Παράλληλα, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των ετήσιων στόχων, κάτι που ενισχύει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταμοιβής των μετόχων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στην αποψινή απόφαση της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, με τις αγορές να περιμένουν νέα μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες. Την ίδια στιγμή, επί τάπητος τίθενται και οι εμπορικές εξελίξεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)