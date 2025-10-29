Χρυσός: Η βουτιά που μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία – Γιατί τα 5.000 δολ. δεν είναι μακριά

Ο χρυσός υποχωρεί θεαματικά μετά τα ιστορικά ρεκόρ του Οκτωβρίου. Όμως πίσω από την πτώση αυτή πολλοί επενδυτές βλέπουν μια χρυσή ευκαιρία.

Με τη Fed να ετοιμάζεται για νέες μειώσεις επιτοκίων, αναλυτές προειδοποιούν ότι όσοι απομακρύνονται τώρα από το πολύτιμο μέταλλο, μπορεί να χάσουν το επόμενο μεγάλο ράλι.

Η διόρθωση και οι ευκαιρίες

Μέσα σε μία εβδομάδα, οι τιμές του χρυσού έχασαν σχεδόν 9%, υποχωρώντας από το ρεκόρ των 4.359,40 δολαρίων (20 Οκτωβρίου) στα 3.983 δολάρια ανά ουγγιά στο Comex. Παρά τη διόρθωση, ο χρυσός παραμένει 51% υψηλότερα σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Οι αναλυτές συμφωνούν: πρόκειται για προσωρινό selloff. Ο Aakash Doshi, επικεφαλής στρατηγικής μετάλλων της State Street Investment Management, χαρακτηρίζει την πτώση «προσωρινή» και εκτιμά ότι η ζώνη στήριξης βρίσκεται στα 3.600 – 3.650 δολάρια.

«Τα 5.000 δολάρια είναι πιο πιθανά από τα 3.000 – η αγορά έχει πλέον “ανέβει πίστα”», τονίζει στο MarketWatch.

Βοήθεια και από τη Fed

Η Fed αναμένεται να μειώσει ξανά αυτή την εβδομάδα το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τoν δείκτη CME Fed Watch.

Η τελευταία μείωση έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου, όταν το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4% – 4,25%, σηματοδοτώντας την πρώτη χαλάρωση του 2025. Λίγες ημέρες αργότερα, ο χρυσός «εκτοξεύτηκε» σε νέα ιστορικά υψηλά.

Οι επενδυτές αναμένουν άλλη μία μείωση πριν το τέλος του έτους και «ίσως μια μικρή ακόμη το 2026», σημειώνει ο Doshi, κάτι που ενισχύει το αφήγημα υπέρ του χρυσού.

Γιατί ο χρυσός παραμένει ελκυστικός

Ο Ryan McIntyre, ανώτερος εταίρος της Sprott Inc., εξηγεί ότι η αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ωθεί τους επενδυτές να αναζητούν «ανεξάρτητα» περιουσιακά στοιχεία.

«Τα επίπεδα εμπιστοσύνης συνεχίζουν να διαβρώνονται, αυξάνοντας τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία που δεν εξαρτώνται από θεσμούς ή άλλες αγορές», λέει στο MarketWatch.

Η επιδείνωση των δημοσιονομικών ισολογισμών στη Δύση –ιδίως στις ΗΠΑ με τα υψηλά ελλείμματα και το τεράστιο ομοσπονδιακό χρέος– λειτουργεί επίσης ως καταλύτης για τον χρυσό, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος κρατικής αστάθειας.

«Υπερέκθεση» στο δολάριο – «υποέκθεση» στον χρυσό

Ο Stefan Gleason, πρόεδρος της Money Metals Exchange, παρατηρεί ότι «ο κόσμος εξακολουθεί να είναι υπερεκτεθειμένος στο δολάριο και υποεκτεθειμένος στον χρυσό».

Η μείωση των επιτοκίων, προσθέτει, θα κρατήσει ζωντανό το pro-gold αφήγημα, καθώς ο χρυσός –που δεν αποδίδει τόκο– γίνεται πιο ελκυστικός όταν το κόστος χρήματος πέφτει.

Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

Για όσους δεν έχουν τοποθετήσεις, η Sprott προτείνει σταδιακή αύξηση θέσεων και μακροπρόθεσμη στρατηγική:

«Ο χρυσός είναι μια επένδυση στρατηγικής σημασίας – συνιστούμε 10% του χαρτοφυλακίου σε φυσικό χρυσό και τακτική επαναξιολόγηση της στάθμισης», λέει ο McIntyre.

Ευρύτερα, οι αναλυτές τοποθετούν το ιδανικό ποσοστό χρυσού σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μεταξύ 5% και 20%, περιλαμβάνοντας φυσικό μέταλλο και ETFs.

Η πτώση μπορεί να μοιάζει ανησυχητική, όμως για πολλούς είναι ένα διάλειμμα σε μια μακροχρόνια ανοδική πορεία.

Με την αβεβαιότητα να επιμένει και τη νομισματική πολιτική να χαλαρώνει ξανά, ο χρυσός διατηρεί τον ρόλο του ως αντιστάθμισμα κινδύνου και “ασφαλές λιμάνι”.

Στο δίλημμα των επόμενων μηνών, οι αγορές μπορεί να δουν ξανά τον χρυσό όχι στα 3.000, αλλά στα 5.000 δολάρια – όπως λέει η State Street, «η αγορά έχει ήδη μετακινηθεί σε νέα εποχή».