«Φρένο» στην πτώση του γιεν

Ανέκαμψε χθες το γιεν, έπειτα από επτά συνεχείς πτωτικές συνεδριάσεις, καθώς οι δηλώσεις του Ιάπωνα υπουργού Οικονομικών, Μινόρου Κιούτσι, άμβλυναν τις ανησυχίες για την οικονομική και νομισματική πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει η κυβέρνηση της νέας πρωθυπουργού Σακάε Τακαΐτσι. Το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθηκε 0,47% έναντι του δολαρίου, στα 152,12 γιεν, καθώς ο Κιούτσι δήλωσε πως η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις των νομισματικών κινήσεων στην ιαπωνική οικονομία. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αύριο, ολοκληρώνοντας τη διήμερη σύνοδό της, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε πιθανές ενδείξεις για τον χρόνο της επόμενης αναμενόμενης αύξησης των επιτοκίων. Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στην αυριανή συνεδρίασή της και η ΕΚΤ, με το ευρώ να ενισχύεται χθες 0,14% έναντι του δολαρίου, στο 1,1659. Σε αντίθεση με την ΕΚΤ, η Fed, ολοκληρώνοντας σήμερα τη διήμερη σύνοδό της, αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων, με την αγορά να προσβλέπει σε ενδείξεις για την περαιτέρω πορεία της νομισματικής πολιτικής. Σε μείωση επιτοκίων εκτιμάται πως θα προχωρήσει σήμερα και η Τράπεζα του Καναδά, με το καναδικό δολάριο να ενισχύεται χθες 0,11% ως προς το αμερικανικό.