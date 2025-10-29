Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για Dow Jones, Nasdaq, S&P 500

Σε ιστορικά υψηλά σκαρφάλωσαν εκ νέου οι δείκτες Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, λαμβάνοντας ώθηση κυρίως από τον τεχνολογικό κλάδο.

Ειδικότερα:

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 161,78 μονάδων (+0,34%), στις 47.706,37 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 190,03 μονάδων (+0,80%), στις 23.827,49 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 15,73 μονάδων (+0,23%), στις 6.890,89 μονάδες.

Στο ταμπλό, ξεχώρισε η Nvidia με άνοδο 5% και νέο ιστορικό υψηλό, με φόντο την ανακοίνωσή της για συνεργασία με τη Nokia. Η Nvidia θα αποκτήσει μερίδιο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Nokia, η οποία δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει εν μέρει τα σχέδιά της για την τεχνητή νοημοσύνη.

Κεφαλαιοποιήσεις μαμούθ ύψους 4+4 τρισ. δολ. για Apple – Microsoft

Η Microsoft κατέγραψε κέρδη 2% και η χρηματιστηριακή της αξία, όπως και της Apple, ξεπέρασε τα 4 τρισ. δολάρια. Microsoft και Apple αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες.