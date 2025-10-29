Logo Image

Χρηματιστήριο: Η μετοχή που τρέχει με… 300% μέσα στο 2025

Χρηματιστήριο: Η μετοχή που τρέχει με… 300% μέσα στο 2025

(EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Από τα 14 εκατ. ευρώ έχει φθάσει στα 80 εκατ. ευρώ

Στο 300% υπολογίζεται μέσα στο 2025 η «πρωταθληματική» απόδοση για τη μετοχή της ΙΛΥΔΑ, η οποία βλέπει την αποτίμηση να «παίζει» στα 80 εκατ. ευρώ.

Για γίνει αντιληπτό το εύρος της μεταβολής αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στα τέλη του 2024 η χρηματιστηριακή αξία της tech-εισηγμένης ανερχόταν μετά βίας στα 18 εκατ. ευρώ.

Οι αισιόδοξες προοπτικές και τα βελτιωμένα μεγέθη αποτελούν τους βασικούς παράγοντες του ράλι, σε συνδυασμό, βέβαια, με τη βοήθεια των βασικών μετόχων.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

