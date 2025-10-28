Κάθε μέρα και ένα σοκ 100 δισ. δολ.: Γιατί οι αγορές «βράζουν» κάτω από τα ρεκόρ

Πίσω από τη φαινομενική ηρεμία των δεικτών, η Wall Street ζει μια εποχή ακραίας νευρικότητας: από τις μεταβολές εκατοντάδων δισ. δολαρίων στις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών έως την έκρηξη μόχλευσης στα παράγωγα, η αγορά κινείται στα όρια της αυτοπεποίθησής της.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια συγχρονισμένη διόρθωση στις Big Tech θα μπορούσε να μετατρέψει την «εύθραυστη ευφορία» του 2025 σε νέο επεισόδιο αστάθειας.

Καθημερινές μεταβολές αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων σε μία μόνο μετοχή έχουν γίνει ρουτίνα — και ταυτόχρονα, οι βασικοί δείκτες παραμένουν ψύχραιμοι, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά.

Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά που ταλαντεύεται ανάμεσα σε ευφορία και ανησυχία, με τους επενδυτές να βιώνουν μια νέα φάση του λεγόμενου reluctant bull market — ενός ανοδικού κύκλου γεμάτου αμφιβολίες.

Η νέα κανονικότητα των «100 δισ. swings»

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, μέσα στο 2025 έχουν καταγραφεί ήδη 119 περιπτώσεις όπου μια μόνο μετοχή πρόσθεσε ή έχασε πάνω από 100 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης σε μία ημέρα. Είναι κάτι πρωτοφανές.

Η κλίμακα των κινήσεων είναι εντυπωσιακή, αλλά και ανησυχητική: από τη βουτιά 592 δισ. δολ. της Nvidia τον Ιανουάριο, μετά το σοκ του κινεζικού DeepSeek, έως το άλμα των 246 δισ. της Oracle τον Σεπτέμβριο, που εκτόξευσε προσωρινά τον Λάρι Έλισον στην κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου.

Η Bank of America μιλά για ρεκόρ «fragility events» — στιγμών δηλαδή κατά τις οποίες οι Big Tech κινούνται πολύ πέρα από το συνηθισμένο εύρος τιμών τους. «Βλέπουμε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης να μετακινούνται 10, 20 ή και 30% σε μία μέρα. Κάποτε αυτό ήταν σπάνιο», σχολιάζει ο Άμπι Ντεμπ, επικεφαλής στρατηγικής της τράπεζας.

Το παράδοξο της ηρεμίας των δεικτών

Παρά τις χαοτικές κινήσεις στις μεμονωμένες μετοχές, ο S&P 500 παραμένει σταθερός, σημειώνοντας δεκάδες νέα ρεκόρ μέσα στο 2025. Ο λόγος; Οι μεγάλοι τίτλοι δεν κινούνται ταυτόχρονα.

Η χαμηλή συσχέτιση μεταξύ τους κρατά τον δείκτη ήρεμο, ακόμα κι όταν μεμονωμένες εταιρείες βιώνουν ημερήσια σοκ εκατοντάδων δισεκατομμυρίων.

Αναλυτές όπως η Βαλερί Νοέλ της Syz Group προειδοποιούν ωστόσο ότι η ισορροπία αυτή είναι εύθραυστη: «Αν οι Big Tech αρχίσουν να κινούνται ομόφωνα, ένα μακροοικονομικό σοκ θα μπορούσε να προκαλέσει εκρηκτική πτώση στους δείκτες», λέει στο MarketWatch.

Οι αγορές παραγώγων και η «αλυσίδα των ροών»

Πίσω από τις εντυπωσιακές μεταβολές κρύβεται μια τεράστια μηχανή παραγώγων.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προαίρεσης (options) σε μεμονωμένες μετοχές έχει εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την εποχή των meme stocks του 2021, με τους ιδιώτες επενδυτές να καλύπτουν το 60% της αγοράς.

Ταυτόχρονα, τα μοχλευμένα ETFs — προϊόντα που προσφέρουν δύο ή τρεις φορές την ημερήσια απόδοση μιας μετοχής — έχουν πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο των κινήσεων. Νέες αιτήσεις για ETFs με πενταπλή μόχλευση σε Nvidia, Alphabet και Tesla ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική αυτών των «ροών».

Η UBS προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενός ντόμινο αναγκαστικών πωλήσεων όταν οι διαχειριστές τέτοιων προϊόντων πρέπει να ισορροπήσουν τη μόχλευσή τους. Στις 10 Οκτωβρίου, για παράδειγμα, τα leveraged ETFs φέρονται να πούλησαν 26 δισ. δολάρια σε μετοχές μέσα σε λίγα λεπτά, επιτείνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της χρονιάς.

Η ψυχολογία του «απρόθυμου ταύρου»

Την ίδια ώρα, η Citigroup διαπιστώνει ότι οι επενδυτές παραμένουν εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ευφορία και φόβο.

Ο δείκτης Levkovich Sentiment Index της Citi βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 1999, αλλά χωρίς πραγματικά εκρήξεις αισιοδοξίας. Οι επενδυτές, όπως σημειώνει ο επικεφαλής στρατηγικής Σκοτ Κρόνερτ «είναι ταύροι από ανάγκη — όχι από πίστη».

Ο S&P 500, με 34 νέα ιστορικά κλεισίματα από τις αρχές του έτους, δείχνει ασταμάτητος, αλλά οι αποτιμήσεις προβληματίζουν: ο δείκτης διαπραγματεύεται 22,7 φορές τα κέρδη 12μήνου, πάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.

Η Citi προειδοποιεί ότι το μείγμα υπερβολικής τοποθέτησης και εσωτερικής επιφύλαξης σημαίνει πως η αγορά θα συνεχίσει να «σκαρφαλώνει έναν τοίχο ανησυχίας» (wall of worry), με απότομες αντιδράσεις σε κάθε αρνητική είδηση.

Big Tech και το στοίχημα της επόμενης εβδομάδας

Οι πέντε κολοσσοί — Apple, Microsoft, Amazon, Meta και Alphabet — αξίζουν πλέον συνολικά 15 τρισ. δολάρια και δημοσιεύουν αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα.

Οι αναλυτές βλέπουν σε αυτές τις ανακοινώσεις το επόμενο τεστ αντοχής της ανοδικής κούρσας. «Αν απογοητεύσουν, η πτώση μπορεί να είναι βίαιη», προειδοποιεί η Νοέλ.

Η συγκέντρωση τόσης κεφαλαιοποίησης σε λίγες μετοχές σημαίνει ότι η παραμικρή μεταβολή προσδοκιών μπορεί να κλονίσει ολόκληρη την αγορά.

Η αγορά σε εύθραυστη ισορροπία

Παρά τις ενδείξεις υπερβολής, ο δείκτης φόβου της Wall Street, VIX, παραμένει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018, γύρω στις 16 μονάδες.

Η χαμηλή μεταβλητότητα του δείκτη όμως κρύβει έντονη αναταραχή κάτω από την επιφάνεια: ένα εκρηκτικό μίγμα τεχνολογικής καινοτομίας, μόχλευσης και συμπεριφορικής ευφορίας.

Οι εξωφρενικές διακυμάνσεις των Big Tech, οι «παιχνιδιάρικες» επιλογές των επενδυτών στα options και η αίσθηση ότι «όλα θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν» συνθέτουν ένα τοπίο γεμάτο ενέργεια — αλλά και εύθραυστη ισορροπία.

Το πρόβλημα δεν είναι η μεταβλητότητα. Είναι ότι έχουμε πειστεί πως μπορούμε να τη διαχειριστούμε.

Το μήνυμα των αγορών

Η φετινή χρονιά δείχνει ότι η χρηματιστηριακή άνοδος δεν χρειάζεται ηρεμία — χρειάζεται πίστη. Και αυτή η πίστη, προς το παρόν, κρατά τις τιμές στα ύψη.

Αλλά οι «κλυδωνισμοί των 100 δισ.» υπενθυμίζουν ότι πίσω από τη λάμψη των ρεκόρ υπάρχει ένα σύστημα όλο και πιο περίπλοκο, πιο γρήγορο και πιο ευάλωτο.

Η Wall Street ίσως παραμένει ήρεμη στην επιφάνεια. Κάτω από αυτήν, όμως, το νερό βράζει.