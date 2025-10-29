Logo Image

Χρηματιστήριο: Οι προσδοκίες «παίζουν μπάλα» στην ΕΥΔΑΠ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Οι προσδοκίες «παίζουν μπάλα» στην ΕΥΔΑΠ

EUROKINISSI

Άνοδος +11,5% στις έξι τελευταίες συνεδριάσεις

Χωρίς να γνωρίζει τι εστί το αρνητικό κλείσιμο, συνεχίζει για 6η σερί συνεδρίαση η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία έχει αισίως επανέλθει άνω των 7 ευρώ.

Οι προσδοκίες για αλλαγή των τιμολογίων, ως ένα μέσο χρηματοδότησης των μεγάλων επενδύσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, συνιστά τον βασικό καταλύτη για το εξελισσόμενο ράλι, το οποίο έχει ήδη δώσει τουλάχιστον +11,5%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

