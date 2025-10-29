Χρηματιστήριο: Τα σημάδια… αντίδρασης στον ΟΠΑΠ

Ένα ρεκόρ 6/7 θετικών συνεδριάσεων τρέχει η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία δείχνει να συνέρχεται από την απότομη βουτιά στα μέσα του Οκτωβρίου, μετά την απόφαση συνένωσης με την Allwyn.

Εάν και συνεχίζει να απέχει από τις «κορυφές» των 20,6 ευρώ, η τιμή της εισηγμένης έχει ανακάμψει κατά περισσότερο από +4% σε σχέση με το ναδίρ των 17,6 ευρώ, δεδομένου ότι πλέον βρίσκεται στα 18,4 ευρώ.

