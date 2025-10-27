Υποχωρεί το αμερικάνικο δολάριο καθώς η αισιοδοξία για το εμπόριο ενισχύει την όρεξη για ρίσκο

Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε έναντι του ευρώ, του κινεζικού γιουάν και του αυστραλιανού δολαρίου τη Δευτέρα, καθώς η αισιοδοξία για μια πιθανή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας αύξησε την όρεξη για ρίσκο και μείωσε τη ζήτηση για το δολάριο.

Συνολικά, οι κινήσεις στις αγορές συναλλάγματος ήταν σχετικά συγκρατημένες, καθώς οι traders περίμεναν επίσης αρκετές βασικές συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών αυτή την εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι έτοιμες να «αποχωρήσουν» με μια εμπορική συμφωνία. Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, αυτή την εβδομάδα στη Νότια Κορέα.

«Η αγορά είναι κάπως ευφορική», δήλωσε ο Μαρκ Τσάντλερ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Bannockburn Global Forex στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας ισχυρά κέρδη στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, ενώ ο χρυσός υποχωρούσε.

Οι αγορές ενθαρρύνονται από τρεις κύριες εξελίξεις, δήλωσε ο Τσάντλερ.

Η συνάντηση με Σι και η εκλογική νίκη Μιλέι

«Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα απομακρύνθηκαν από το χείλος του γκρεμού. Οι ΗΠΑ σύναψαν συμφωνίες ή πλαίσια εξωτερικού εμπορίου με ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ασίας και ο Μιλέι τα πήγε καλύτερα στην Αργεντινή», δήλωσε ο Τσάντλερ, αναφερόμενος στον πρόεδρο της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Το κόμμα του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, κέρδισε με μεγάλη επιτυχία στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, καθώς οι ψηφοφόροι του έδωσαν την εντολή να συνεχίσει να προωθεί την αναμόρφωση της οικονομίας.

Ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε τελευταία φορά κατά 0,11% στα 98,84, με το ευρώ να σημειώνει άνοδο 0,15% στα 1,1643 δολάρια.

Οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να κυριαρχήσουν στην αγορά αργότερα αυτή την εβδομάδα, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Τράπεζα του Καναδά να αναμένεται να μειώσουν τα επιτόκια την Τετάρτη, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας την Πέμπτη είναι πιθανό να αφήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα.

Με τη μείωση του επιτοκίου της Fed κατά 25 μονάδες βάσης να έχει τεθεί σε ισχύ, οι αγορές θα παρακολουθούν στενά τυχόν ενδείξεις ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να προετοιμάζεται να περιορίσει το πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιξης.

Το κινεζικό γουάν ενισχύθηκε επίσης από τον καθορισμό του επίσημου μέσου επιτοκίου του γουάν υψηλότερα από το αναμενόμενο από την Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας. Πριν από το άνοιγμα της αγοράς, όρισε την επίσημη μέση ισοτιμία του γιουάν στα 7,0881 ανά δολάριο, την ισχυρότερη από τις 15 Οκτωβρίου 2024, και πάνω από την εκτίμηση του Reuters για 7,1146.

Ο Κρις Τέρνερ, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας συναλλάγματος στην ING, δήλωσε σε έκθεση ότι η κίνηση αυτή μπορεί να αποτελεί μια χειρονομία καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Σι της Πέμπτης ή ένα σημάδι ότι η Κίνα θέλει να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση.

«Σε κάθε περίπτωση, ένα ισχυρότερο γιουάν συνήθως υποστηρίζει τα παγκόσμια νομίσματα των αναδυόμενων αγορών (EM) και είναι ήπιο αρνητικό για το δολάριο», δήλωσε ο Τέρνερ.

Το κινεζικό υπεράκτιο γουάν αυξήθηκε σε υψηλό άνω του ενός μήνα έναντι του δολαρίου, στα 7,1015.

Το αυστραλιανό δολάριο σημείωσε τελευταία άνοδο 0,63% έναντι του δολαρίου στα 0,6554 δολάρια. Το αυστραλιανό νόμισμα ενισχύθηκε επίσης από τα σχετικά επιθετικά σχόλια της επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

Η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, Μισέλ Μπούλοκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια αύξηση του δομικού πληθωρισμού κατά 0,9% στο τρίτο τρίμηνο θα αποτελούσε «ουσιαστική αστοχία» σε σχέση με τις προβλέψεις που θα πρέπει να σταθμιστούν από το διοικητικό συμβούλιο όταν κρίνει εάν θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται επίσης στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη μεταξύ του Τραμπ και της νέας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, όπου οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν εμπορικά ζητήματα.

Το ιαπωνικό νόμισμα έχει αποδυναμωθεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω ανησυχιών ότι ο Τακαΐτσι θα εφαρμόσει πιο επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές.

Έναντι του ιαπωνικού γεν, το δολάριο παρέμεινε περίπου σταθερό στα 152,92 γεν.

Το shutdown στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές παρακολουθούν περαιτέρω τυχόν ενδείξεις για το πότε θα ανοίξει ξανά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, με την οικονομία των ΗΠΑ να αναμένεται να δεχθεί μεγαλύτερο πλήγμα όσο περισσότερο διαρκεί το shutdown.

Η αναταραχή στις αεροπορικές μεταφορές επιδεινώθηκε με περισσότερες από 2.700 πτήσεις να έχουν καθυστερήσει σε εθνικό επίπεδο τη Δευτέρα και περισσότερες από 8.600 καθυστερήσεις την Κυριακή, με τις απουσίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να αυξάνονται εν μέσω του lockdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που βρίσκεται τώρα στην 27η ημέρα του.

Στα κρυπτονομίσματα, το bitcoin κέρδισε 1,82% στα 115.454 δολάρια.

Πηγή: Reuters