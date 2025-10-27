Χρυσός: Υποχώρησε κάτω από τις 4.000 δολάρια ανά ουγγιά

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, καθώς τα σημάδια απόψυξης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μείωσαν μέρος της ελκυστικότητας του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, ενώ οι συμμετέχοντες στην αγορά περίμεναν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα.

Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 2,7% στα 4.002,29 δολάρια ανά ουγγιά στις 1:45 μ.μ. ET (20:45 GMT). Οι τιμές μειώθηκαν στα 3.970,81 δολάρια ανά ουγγιά νωρίτερα στη συνεδρίαση, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Οκτωβρίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 4.019,70 δολάρια.

«Μια πιθανή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας προμηνύει λίγο λιγότερη ανάγκη για περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μέγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Ιστορικό υψηλό στις 20 Οκτωβρίου

Ο χρυσός σκαρφάλωσε στο ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων/ουγγιά στις 20 Οκτωβρίου, αλλά υποχώρησε 3,2% την περασμένη εβδομάδα μετά από ενδείξεις χαλάρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Οι διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και την Κίνα σκιαγράφησαν την Κυριακή το πλαίσιο για μια συμφωνία για την παύση των αυστηρότερων αμερικανικών δασμών και την αναβολή των ελέγχων εξαγωγών σπάνιων γαιών της Κίνας.

Η επερχόμενη συνάντηση Τραμπ-Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη για να συζητήσουν περαιτέρω μια εμπορική συμφωνία.

Εκτός από τις τεχνικές πωλήσεις, ο χρυσός «βλέπει περαιτέρω πτώση λόγω της χαλάρωσης των εμπορικών εντάσεων που είχαν μειώσει τις τιμές από 3.800 δολάρια σε 4.400 δολάρια κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών εβδομάδων του Οκτωβρίου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου CPM, Τζέφρι Κρίστιαν.

Εν τω μεταξύ, η αγορά βλέπει 97% πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη.

Ο χρυσός, ένα μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο, συνήθως αποδίδει καλά σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Ενώ οι περισσότεροι αναλυτές και επενδυτές βλέπουν περαιτέρω υψηλά για το κίτρινο μέταλλο, φέρνοντας ακόμη και τα 5.000 δολάρια/ουγγιά στο προσκήνιο, ορισμένοι είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τη βιωσιμότητα της πρόσφατης τεράστιας ανόδου του.

Οι αναλυτές της Capital Economics μείωσαν τη Δευτέρα την πρόβλεψή τους για την τιμή του χρυσού στα 3.500 δολάρια/ουγγιά για το τέλος του 2026.

«Η αύξηση των τιμών κατά 25% από τον Αύγουστο είναι πολύ πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί από τις προηγούμενες κινήσεις κατά τη διάρκεια του ράλι του χρυσού», ανέφερε.

Το ασήμι

Το spot του ασημιού υποχώρησε κατά 3,6% στα 46,85 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,4% στα 1.592,03 δολάρια και το παλλάδιο έχασε 1,8% στα 1.402,98 δολάρια.

Πηγή: Reuters