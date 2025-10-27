Σταθεροποιείται το πετρέλαιο, αντισταθμίζονται οι ανησυχίες για τη ζήτηση από τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας και τις κυρώσεις σε Ρωσία

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερές τη Δευτέρα, καθώς οι ελπίδες για ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και οι ανανεωμένες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας αντιστάθμισαν τις ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με την ασθενή ζήτηση πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά περίπου 14 σεντς, ή σχεδόν 0,2%, στα 66,08 δολάρια το βαρέλι στις 11:30 π.μ. (18:38 ώρα Ελλάδος). Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 22 σεντς ή 0,4%, στα 61,74 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια μειώθηκαν κατά περίπου 1% στις πρώτες συναλλαγές.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι συμφώνησαν σε ένα «ουσιαστικό πλαίσιο» για μια εμπορική συμφωνία που θα μπορούσε να αποφύγει τους δασμούς των ΗΠΑ κατά 100% στα κινεζικά προϊόντα και να επιτύχει αναβολή των ελέγχων εξαγωγών σπάνιων γαιών της Κίνας στις εμπορικές συζητήσεις αυτή την εβδομάδα.

Αυτό έδωσε ώθηση στις παγκόσμιες μετοχές τη Δευτέρα, ενώ ο χρυσός και τα ομόλογα που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια υποχώρησαν, μαζί με το πετρέλαιο. «Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου παίρνουν μια ανάσα από την απότομη άνοδο της περασμένης εβδομάδας, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ συναντάται με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι και το προσωπικό για εμπορικές διαπραγματεύσεις την Πέμπτη, ελπίζοντας να οριστικοποιηθούν οι περισσότερες διαφορές», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών στην BOK Financial.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας με κυρώσεις την Τετάρτη, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας εάν επιβληθούν και να έχουν θετικό αντίκτυπο στις τιμές του αργού πετρελαίου, πρόσθεσε ο Κίσλερ.

«Ενώ η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης έχει προσθέσει επιπλέον εμπόριο με την Κίνα και λιγότερες εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, οι traders παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το πόσο αυτό θα επηρεάσει στην πραγματικότητα τις παγκόσμιες προμήθειες», δήλωσε ο Κίσλερ.

Οι ανησυχίες για τη ζήτηση επιβαρύνουν το πετρέλαιο

Οι ανησυχίες για την υποτονική ζήτηση έχουν επηρεάσει την αγορά, με το Brent να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο στις αρχές αυτού του μήνα, αλλά οι ανανεωμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας από τις ΗΠΑ, μαζί με την ισχυρότερη από την αναμενόμενη ζήτηση από τις ΗΠΑ, έχουν βοηθήσει στην ενίσχυση των τιμών.

«Η ελπίδα για τους ”ταύρους” είναι ότι η κατανάλωση στις ΗΠΑ θα συνεχίσει να ανακάμπτει, διαφορετικά φαίνεται ότι η πτώση που παρατηρήθηκε μέχρι στιγμής σήμερα είναι πιθανό να ενταθεί», δήλωσε ο Κρις Μποσαμπ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην IG Bank.

Εν τω μεταξύ, το Ιράκ, ο μεγαλύτερος υπερπαραγωγός του ΟΠΕΚ, βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για το μέγεθος της ποσόστωσής του εντός της διαθέσιμης χωρητικότητάς του των 5,5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου Χαγιάν Αμπντέλ-Γκανι σε συνέδριο πετρελαίου τη Δευτέρα.

Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του άλλαξαν πορεία φέτος αντιστρέφοντας προηγούμενες περικοπές παραγωγής για να ανακτήσουν το μερίδιο αγοράς, βοηθώντας εν μέρει στη διατήρηση ενός σταθερού ορίου στις τιμές του πετρελαίου.

Η πυρκαγιά στο πετρελαιοπηγείο Zubair του Ιράκ την Κυριακή δεν επηρέασε τις εξαγωγές από τη χώρα, πρόσθεσε ο υπουργός Πετρελαίου της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές του Brent και του WTI αυξήθηκαν κατά 8,9% και 7,7% αντίστοιχα, λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

«Πιθανότατα υπάρχουν κάποιες συνεχιζόμενες προκλήσεις για την είσοδο του ρωσικού πετρελαίου στην αγορά, αλλά εξαρτάται από το πώς θα επιβληθούν οι κυρώσεις», δήλωσε ο αναλυτής της Rystad, Τζανίβ Σα.

Πηγή: Reuters