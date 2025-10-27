Χρηματιστήριο: «Κόλλησε» στις 2.000 μονάδες υπό την πίεση των Πειραιώς – Alpha

Κυρίαρχη παρέμεινε η επιφυλακτικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να διατηρούν το προβάδισμα για δεύτερη σερί συνεδρίαση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις στηρίξεις των 2.000 μονάδων.

Παρά την ευφορία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου η αποκλιμάκωση της εμπορικής διένεξης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει οδηγήσει τη Wall Street σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η ελληνική αγορά επιβεβαίωσε ότι έχει χάσει τον… ενθουσιασμό της, με αποτέλεσμα το profit taking να κερδίσει περαιτέρω έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, κόντρα στο θετικό ξεκίνημα της ημέρας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε μικρή κάμψη κατά -0,42% και διαμορφώθηκε στις 2.002,91 μονάδες, χάνοντας ακριβώς 8,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.011,41 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 26 μονάδες (από 1.999,71 έως 2.025,28 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 176,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Πειραιώς και Alpha διολίσθησαν άνω του -2%, με τη Metlen να συνεχίζει τα… μπρος-πίσω, υποχωρώντας ξανά στα 42 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι ΔΕΗ και Cenergy αναρριχήθηκαν σε νέα υψηλά, ενώ η Intralot επέστρεψε στο 1,1 ευρώ.

Αναδίπλωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρά τις προσδοκίες για τα οικονομικά μεγέθη του 9μήνου αλλά και τις ενδιάμεσες μερισματικές διανομές, αναδίπλωσε στο -0,90% και τις 2.271 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank περιορίστηκε στο -2,84% και τα 3,488 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς, παρά την αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα από τη Fitch, ακολούθησε στο -2,06% και τα 6,934 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε στο -0,24% και τα 3,367 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκε στο -0,28% και τα 12,69 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου σκαρφάλωσε στο +2,56% και τα 8,00 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να κινείται στο +0,50% και τα 7,97 ευρώ. Στο -1,46% και το 1,48 ευρώ τερμάτισε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,52% και τις 5.052 μονάδες), η μετοχή της ΔΕΗ βρέθηκε σε νέο υψηλό 16 ετών, καθώς ενισχύθηκε στο +1,16% και τα 14,87 ευρώ. Νέες κορυφές «έπιασε» η μετοχή της Cenergy, η οποία «έπαιξε» στο +1,60% και τα 14,00 ευρώ. Ο τίτλος του ΟΠΑΠ σημείωσε άνοδο στο +0,55% και τα 18,40 ευρώ, συνεχίζοντας την πορεία ανάκαμψης, ενώ η τιμή της Motor Oil κέρδισε +1,4% και έφθασε στα 25,5 ευρώ. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Titan Cement βρέθηκαν στο +0,8% και +0,7%, αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen οπισθοχώρησε στα 42 ευρώ, καθώς έπεσε κατά -1,18%. Κάμψη στο -0,9% και τα 13,08 ευρώ εμφάνισε η τιμή της Aegean Airlines, ενώ η μετοχή της Coca Cola HBC δυσκολεύτηκε να βρει… βηματισμό, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο -1,00% και τα 39,52 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,47% και 2.807 μονάδες), η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ξεχώρισε στο +2,00% και τα 3,06 ευρώ, εν μέσω των σεναρίων περί έκδοσης ομολογιακού δανείου. Σημαντική αύξηση κατέγραψε η μετοχή της Intralot, η οποία διευρύνθηκε στο +1,83% και το 1,11 ευρώ, επιστρέφοντας στην τιμή της πρόσφατης ΑΜΚ. Η μετοχή της Ideal Holdings ακολούθησε στο +1,02% και τα 5,93 ευρώ. Αντίθετα, ο τίτλος της ΕΧΑΕ, εν μέσω της δημόσιας πρότασης της Euronext αλλά και των συνεχιζόμενων μπες-βγες ξένων funds, διολίσθησε στο -1,10% και τα 6,29 ευρώ. Στο -1,22% και τα 44,35 ευρώ αναδίπλωσε η τιμή του ΟΛΠ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 66 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 51 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ επτά μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 137,1 δισ. ευρώ.

Στροφή σε τράπεζες και εξωτερικό

Αρκετοί είναι οι καταλύτες της νέας εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία αν και… λειψή (λόγω της αυριανής αργίας της 28ης Οκτωβρίου) μαγνητίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Το σημαντικότερο συμβάν αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών για το γ’ τρίμηνο και το 9μηνο του 2025. Η Eurobank την Πέμπτη (30/10) και η Τρ. Πειραιώς την Παρασκευή (31/10) ανοίγουν την αυλαία, με τον πήχη των αναλυτών να έχει τεθεί σε υψηλό επίπεδο, σε συνέχεια των ικανοποιητικών επιδόσεων του α’ εξαμήνου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της BETA, oι τάσεις δείχνουν επιβράδυνση των απωλειών στα καθαρά έσοδα από τόκους, θετική εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, χαμηλό πιστωτικό κόστος και συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης. Παράλληλα, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των ετήσιων στόχων, κάτι που ενισχύει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταμοιβής των μετόχων.

Φυσικά, αν τα παραπάνω επιβεβαιωθούν και στην πράξη, δεν αποκλείεται να δούμε μια ηχηρή επανεμφάνιση των αγοραστών, η οποία εύλογα μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στο υπόλοιπο ταμπλό.

Στο ευνοϊκό σενάριο έρχεται να συμβάλλει και ο διεθνής παράγοντας, καθώς αφενός οι «Big Tech» ανακοινώνουν τις επιδόσεις του γ’ τριμήνου, αφετέρου τα ελεγχόμενα στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού επιτρέπουν στη Federal Reserve να συνεχίσει την πορεία χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Έτσι, η προσεχής συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 28 και 29 Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων (πιθανότητα 97%) -η δεύτερη συνεχόμενη.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ας έχουμε υπόψη ότι η μεταβλητότητα εξακολουθεί να συντροφεύει τους επενδυτές, κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο εταιρικών πράξεων.

Η μείωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έχει ανοίξει την όρεξη των εισηγμένων για την έκδοση νέων ομολόγων, την ίδια στιγμή που οι επιπτώσεις των διαδοχικών επιχειρηματικών συμφωνιών απαιτούν χρόνο για να γίνουν πλήρως αντιληπτές από την επενδυτική κοινότητα, δημιουργώντας πρόσκαιρα κύματα νευρικότητας σε επιλεγμένα blue chips.

Σε τεχνικό επίπεδο, η υπέρβαση των 2.040 μονάδων συνιστά το βασικό κλειδί για την πλήρη αντιστροφή του κλίματος, καθώς τα συγκεκριμένα επίπεδα συμπίπτουν με τους πρώτους κινητούς μέσους όρους (30 και 50 ημερών). Η επόμενη αντίσταση, στο ευνοϊκό σενάριο, συναντάται στις 2.110 μονάδες, οι οποίες αποτελούν και την πρόσφατη κορυφή.

Όσον αφορά το οριστικό πρόσημο του Οκτωβρίου, αυτό θα κριθεί μέσα στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις, με τη μεταβολή μέχρι στιγμής να είναι οριακά αρνητική (-1,1%). Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουν μεσολαβήσει 11 συνεχόμενοι ανοδικοί μήνες (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25), κάτι που ήδη αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη Λεωφόρο Αθηνών.

Από εκεί και πέρα, το σίγουρο είναι ότι η «μεγάλη εικόνα» παραμένει κάτι παραπάνω από αισιόδοξη, αν λάβουμε υπόψη τα ισχυρά εταιρικά μεγέθη, τις υψηλές μερισματικές διανομές, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deal και τη δρομολογούμενη επιστροφή της Αθήνας στις Αναπτυγμένες Αγορές, η οποία βέβαια, δεν αναμένεται χωρίς αναταράξεις λόγω της διαδικασίας αποχώρησης όσων funds δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε αναδυόμενες αγορές.

Μια διαδικασία, η οποία τρέχει παράλληλα και συνδυαστικά με τη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ. Εφόσον όλα κυλήσουν βάσει του επικρατέστερου σεναρίου, τότε σε λίγους μήνες από σήμερα η Λεωφόρος Αθηνών αφενός θα εντάσσεται στους «ώριμους» των διεθνών αγορών, αφετέρου θα αποτελεί μέλος του μεγαλύτερου χρηματιστηριακού ομίλου της Γηραιάς Ηπείρου, βγαίνοντας από την «απομόνωση» και κάνοντας σημαντικό βήμα για την άρση ενός βασικού εγγενούς προβλήματος, αυτού της ρηχότητας και της χαμηλής ρευστότητας.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι χρηματιστηριακοί δείκτες επιλέγουν να συσσωρεύσουν δυνάμεις, εν μέσω των προσδοκιών αφενός για τα εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, αφετέρου για τη νέα μείωση των αμερικανικών επιτοκίων. Στο επίκεντρο τίθενται και τα διαφαινόμενα βήματα αποκλιμάκωσης στην εμπορική σύγκρουση Ουάσιγκτον – Πεκίνου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται επιφυλακτικά στο +0,20% και τις 576 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να έπεται στο +0,18% και τις 24.279 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 κερδίζουν από +0,4% και +0,8%, αντίστοιχα, κάνοντας ένα θετικό ξεκίνημα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)