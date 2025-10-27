Έκρηξη χαράς στις αγορές της Αργεντινής μετά τον θρίαμβο Μιλέι: Απογειώθηκαν μετοχές, πέσο και ομόλογα

Η σαρωτική νίκη του Χαβιέρ Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές πυροδοτεί κύμα ενθουσιασμού στις αγορές, που μεταφράζεται σε ξέφρενο ράλι για μετοχές, ομόλογα και το εθνικό νόμισμα.

Οι επενδυτές βλέπουν μια «δεύτερη ευκαιρία» στις μεταρρυθμίσεις και στο νέο πολιτικό κεφάλαιο του Αργεντινού προέδρου.

Το Μπουένος Άιρες γιορτάζει

Η Αργεντινή ξυπνά σήμερα σε κλίμα ευφορίας: το πέσο εκτοξεύεται κατά 10% και το χρηματιστήριο του Μπουένος Άιρες ανοίγει με άνοδο 20%, καθώς οι επενδυτές πανηγυρίζουν τη σαρωτική νίκη του Χαβιέρ Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές.

Με το 41% των ψήφων, το κόμμα του προέδρου επικράτησε άνετα έναντι των Περονιστών, που περιορίστηκαν στο 24,5%, εξασφαλίζοντας την ισχυρότερη κοινοβουλευτική βάση που είχε ποτέ κυβέρνηση μεταρρυθμιστή στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

«Εντολή αλλαγής» και ιστορικό Κογκρέσο

Ο Μιλέι μίλησε για το «πιο μεταρρυθμιστικό Κογκρέσο στην ιστορία της Αργεντινής», χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «σημείο καμπής» για μια χώρα που παλεύει επί δεκαετίες με υπερπληθωρισμό, χρέος και πολιτική αστάθεια.

«Η Αργεντινή έχει ξανά την ευκαιρία να αλλάξει ριζικά», δήλωσε, την ώρα που ο στενός του σύμμαχος, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, χαιρέτιζε τη νίκη ως «νέα εντολή για αλλαγή».

Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε στηρίξει ανοιχτά τον Μιλέι, συνεχάρη τον «φίλο» του λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ έκαναν πολλά λεφτά με αυτό το αποτέλεσμα».

Ράλι παντού: μετοχές, ομόλογα, πέσο

Κάθε μετοχή στον δείκτη Merval κινείται ανοδικά, σύμφωνα με το Bloomberg, με αναλυτές να θυμίζουν ότι τόσο ισχυρή άνοδος είχε να σημειωθεί από τον Νοέμβριο του 2023 – την ημέρα που ο Μιλέι εξελέγη πρόεδρος.

Τα κρατικά ομόλογα εκτοξεύονται επίσης, με τους τίτλους λήξης 2035 να καταγράφουν άλμα 13 σεντς, ενώ οι εκδόσεις της επαρχίας Μπουένος Άιρες κινούνται επίσης ανοδικά.

Η ισοτιμία του πέσο έναντι του δολαρίου διαμορφώνεται στις 1.341 μονάδες, από 1.492 πριν από το εκλογικό αποτέλεσμα – μια ανάσα εμπιστοσύνης που σπανίζει για την πολύπαθη οικονομία της χώρας.

Η αγορά βλέπει «δεύτερη ευκαιρία»

Όπως σχολιάζει το Bloomberg Opinion, το αποτέλεσμα δίνει στον Μιλέι «ανάσα πολιτικής νομιμοποίησης» και χώρο να προχωρήσει τις πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις του: δημοσιονομική πειθαρχία, σταθερό νόμισμα, άνοιγμα των αγορών.

«Παρά τα λάθη του τελευταίου διαστήματος, οι πολίτες προτίμησαν να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στις μεταρρυθμίσεις, αντί να επιστρέψουν στον Περονισμό που για 18 από τα τελευταία 24 χρόνια κυριάρχησε χωρίς να λογοδοτήσει για τα αποτελέσματά του», γράφει ο αναλυτής Χουάν Πάμπλο Σπινετό.

Προοπτικές και ρίσκα

Οι αναλυτές της Citi διατηρούν την «overweight» στάση τους στα αργεντίνικα ομόλογα, σημειώνοντας ωστόσο ότι «το καθεστώς συναλλάγματος θα χρειαστεί χρόνο για να αποφασιστεί».

Αν και οι αγορές πανηγυρίζουν, το μεγάλο στοίχημα για τον Μιλέι είναι αν θα καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει το momentum και να περάσει τις βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές χωρίς να προκαλέσει νέο κοινωνικό σοκ.

Ένα σπάνιο ράλι εμπιστοσύνης

Η σημερινή εκτίναξη του Merval και του πέσο δεν είναι απλώς μια αντίδραση των αγορών — είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε μια δύσκολη, αλλά ξεκάθαρη πορεία.

Η Αργεντινή, που για δεκαετίες υπήρξε συνώνυμη της κρίσης, μοιάζει για πρώτη φορά έτοιμη να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Το αν αυτή η «δεύτερη ευκαιρία» θα μετατραπεί σε διατηρήσιμη ανάκαμψη, μένει να αποδειχθεί στις αγορές — και στην κοινωνία.