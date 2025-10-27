Οι μετοχές που «επιστρέφουν στη Γη» καθώς Κίνα και ΗΠΑ τα βρίσκουν

Οι μετοχές των εταιρειών σπάνιων γαιών, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «στρατηγικά όπλα» δέχονται πλέον ισχυρές πιέσεις.

Η προοπτική μιας συνολικής εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, Κίνα και ΗΠΑ, οδηγεί τους επενδυτές να ρευστοποιούν, καθώς υποθέτουν ότι μειώνεται η επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής κρίσιμων μετάλλων.

Από την εκτίναξη στην πτώση

Η μετοχή της USA Rare Earth Inc. χάνει 8,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας, έχοντας πλέον επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τις πρόσφατες φήμες περί επενδυτικής συμμετοχής της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι προσδοκίες είχαν πυροδοτηθεί όταν η διευθύνουσα σύμβουλος Μπάρμπαρα Χάμπτον είχε δηλώσει ότι βρίσκεται «σε στενές συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εταιρεία θα μπορούσε να είναι η επόμενη στην οποία θα επενδύσει η Ουάσιγκτον — μετά την MP Materials και την Trilogy Metals.

Η «ψύχραιμη» επιστροφή των επενδυτών

Η MP Materials Corp. υποχωρεί κατά 4,7%, διαγράφοντας σχεδόν όλα τα κέρδη του Οκτωβρίου, ενώ η Trilogy Metals Inc. χάνει 8,5%.

Παρόμοια εικόνα και για άλλες εταιρείες του κλάδου: η United States Antimony Corp. βουτά 14,2% και η American Resources Corp. καταγράφει πτώση 6,3%.

Ακόμη και η Lithium Americas Corp., στην οποία η κυβέρνηση έχει ήδη επενδύσει, βλέπει τη μετοχή της να μειώνεται κατά 2,7%.

«Η εξάρτηση από την Κίνα παραμένει»

Αναλυτές σημειώνουν οι ΗΠΑ δεν θα πάψουν να εξαρτώνται από την Κίνα για κρίσιμες πρώτες ύλες.

Οι αναλυτές τονίζουν ότι η κινεζική διαδικασία αδειοδότησης είναι «ιδιαίτερα αδιαφανής και ευμετάβλητη», γεγονός που σημαίνει ότι η ροή των εισαγωγών μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.

Για την ώρα πάντως, η αγορά φαίνεται να ερμηνεύει τη νέα «φιλική» στροφή στις σχέσεις Τραμπ – Σι ως σήμα ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θεωρεί πλέον τόσο πιεστική την ανάγκη αυτάρκειας στις σπάνιες γαίες.

Μια αγορά ευαίσθητη στη γεωπολιτική

Η εντυπωσιακή μεταβλητότητα των μετοχών του κλάδου υπογραμμίζει πόσο στενά συνδέεται η αγορά σπάνιων γαιών με τη γεωπολιτική, σχολιάζει το MarketWatch.

Οι ίδιες μετοχές που απογειώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες λόγω της αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας, τώρα καταγράφουν απώλειες με το πρώτο σημάδι αποκλιμάκωσης.

Το μήνυμα των επενδυτών είναι σαφές: όταν Ουάσιγκτον και Πεκίνο «παίζουν καλά μεταξύ τους», οι εταιρείες που είχαν γίνει σύμβολα του οικονομικού ανταγωνισμού μένουν για λίγο στο περιθώριο.