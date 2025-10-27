Χρηματιστήριο: Επιφυλακτικά ανοδικά με το βλέμμα στις Τράπεζες

Επιφυλακτικά ανοδικά εκκινεί στη νέα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να έχουν προβάδισμα έναντι των πωλητών, χωρίς ωστόσο να κάνουν το βήμα προς τις αντιστάσεις των 2.040 μονάδων.

Η προσοχή των επενδυτών είναι κυρίως στραμμένη στο εξωτερικό, όπου η Federal Reserve ετοιμάζεται να μειώσει τα αμερικανικά επιτόκια για δεύτερη διαδοχική φορά. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο τίθενται και τα εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, με τις τράπεζες να ανοίγουν την αυλαία την προσεχή Πέμπτη.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει μικρή άνοδο κατά +0,40% και διαμορφώνεται στις 2.019,50 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από οκτώ μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.011,41 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε έξι μονάδες (από 2.019,50 έως 2.025,28 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Εθνική βγάζει αντίδραση μετά το διήμερο καθοδικό σερί, ενώ ανοδικά στο +1,5% κινείται και η Τρ. Πειραιώς. Από την άλλη πλευρά, επιμένει η μεταβλητότητα στην Coca Cola HBC, η οποία δυσκολεύεται να ανακτήσει τα 40 ευρώ.

Ανοδικά οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, με στήριγμα από τις προσδοκίες για τα οικονομικά μεγέθη του 9μήνου αλλά και τις ενδιάμεσες μερισματικές διανομές, ενισχύεται στο +1,10% και τις 2.317 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διευρύνεται στο +1,81% και τα 12,955 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολουθεί στο +1,36% και τα 7,176 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται στο +0,77% και τα 3,401 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank μειώνεται στο -0,20% και τα 3,583 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αυξάνεται στο +1,28% και τα 7,90 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να κινείται στο +1,39% και τα 8,04 ευρώ. Στο +1,73% και το 1,528 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,58% και τις 5.108 μονάδες), η μετοχή της ΔΕΗ σκαρφαλώνει σε νέο υψηλό 16 ετών, καθώς ενισχύεται στο +1,1% και τα 14,86 ευρώ. Νέες κορυφές «πιάνει» και η μετοχή της Cenergy, η οποία «παίζει» στο +1,02% και τα 13,92 ευρώ. Ο τίτλος του ΟΠΑΠ σημειώνει άνοδο στο +1% και τα 18,48 ευρώ, συνεχίζοντας την πορείας ανάκαμψης, ενώ αμετάβλητη στα 42,4 ευρώ είναι η μετοχή της Metlen. Στον αντίποδα, η μετοχή της Coca Cola HBC δυσκολεύεται να βρει… βηματισμό, με αποτέλεσμα να πέφτει στο -0,90% και τα 39,56 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,42% και 2.805 μονάδες), η μετοχή του AVAX ξεχωρίζει στο +1,2% και τα 2,43 ευρώ, με τις μετοχές των Fourlis και Intracom Holdings να κινούνται άνω του +1%. Αντίθετα, ο τίτλος της ΕΧΑΕ, εν μέσω της δημόσιας πρότασης της Euronext αλλά και των συνεχιζόμενων μπες-βγες ξένων funds, βρίσκεται στο -0,63% και τα 6,32 ευρώ. Σταθερή στο 1,09 ευρώ είναι η μετοχή της Intralot, η οποία προσπαθεί να ανακτήσει το 1,10 ευρώ της πρόσφατης ΑΜΚ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 69 μετοχές κινούνται ανοδικά, 19 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 16 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 138,1 δισ. ευρώ.

Στροφή σε τράπεζες και εξωτερικό

Αρκετοί είναι οι καταλύτες της νέας εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία αν και… λειψή (λόγω της αυριανής αργίας της 28ης Οκτωβρίου) μαγνητίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Το σημαντικότερο συμβάν αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών για το γ’ τρίμηνο και το 9μηνο του 2025. Η Eurobank την Πέμπτη (30/10) και η Τρ. Πειραιώς την Παρασκευή (31/10) ανοίγουν την αυλαία, με τον πήχη των αναλυτών να έχει τεθεί σε υψηλό επίπεδο, σε συνέχεια των ικανοποιητικών επιδόσεων του α’ εξαμήνου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της BETA, oι τάσεις δείχνουν επιβράδυνση των απωλειών στα καθαρά έσοδα από τόκους, θετική εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, χαμηλό πιστωτικό κόστος και συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης. Παράλληλα, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των ετήσιων στόχων, κάτι που ενισχύει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταμοιβής των μετόχων.

Φυσικά, αν τα παραπάνω επιβεβαιωθούν και στην πράξη, δεν αποκλείεται να δούμε μια ηχηρή επανεμφάνιση των αγοραστών, η οποία εύλογα μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στο υπόλοιπο ταμπλό.

Στο ευνοϊκό σενάριο έρχεται να συμβάλλει και ο διεθνής παράγοντας, καθώς αφενός οι «Big Tech» ανακοινώνουν τις επιδόσεις του γ’ τριμήνου, αφετέρου τα ελεγχόμενα στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού επιτρέπουν στη Federal Reserve να συνεχίσει την πορεία χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Έτσι, η προσεχής συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 28 και 29 Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων (πιθανότητα 97%) -η δεύτερη συνεχόμενη.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ας έχουμε υπόψη ότι η μεταβλητότητα εξακολουθεί να συντροφεύει τους επενδυτές, κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο εταιρικών πράξεων.

Η μείωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έχει ανοίξει την όρεξη των εισηγμένων για την έκδοση νέων ομολόγων, την ίδια στιγμή που οι επιπτώσεις των διαδοχικών επιχειρηματικών συμφωνιών απαιτούν χρόνο για να γίνουν πλήρως αντιληπτές από την επενδυτική κοινότητα, δημιουργώντας πρόσκαιρα κύματα νευρικότητας σε επιλεγμένα blue chips.

Σε τεχνικό επίπεδο, η υπέρβαση των 2.040 μονάδων συνιστά το βασικό κλειδί για την πλήρη αντιστροφή του κλίματος, καθώς τα συγκεκριμένα επίπεδα συμπίπτουν με τους πρώτους κινητούς μέσους όρους (30 και 50 ημερών). Η επόμενη αντίσταση, στο ευνοϊκό σενάριο, συναντάται στις 2.110 μονάδες, οι οποίες αποτελούν και την πρόσφατη κορυφή.

Όσον αφορά το οριστικό πρόσημο του Οκτωβρίου, αυτό θα κριθεί μέσα στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις, με τη μεταβολή μέχρι στιγμής να είναι οριακά αρνητική (-1,1%). Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουν μεσολαβήσει 11 συνεχόμενοι ανοδικοί μήνες (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25), κάτι που ήδη αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη Λεωφόρο Αθηνών.

Από εκεί και πέρα, το σίγουρο είναι ότι η «μεγάλη εικόνα» παραμένει κάτι παραπάνω από αισιόδοξη, αν λάβουμε υπόψη τα ισχυρά εταιρικά μεγέθη, τις υψηλές μερισματικές διανομές, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deal και τη δρομολογούμενη επιστροφή της Αθήνας στις Αναπτυγμένες Αγορές, η οποία βέβαια, δεν αναμένεται χωρίς αναταράξεις λόγω της διαδικασίας αποχώρησης όσων funds δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε αναδυόμενες αγορές.

Μια διαδικασία, η οποία τρέχει παράλληλα και συνδυαστικά με τη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ. Εφόσον όλα κυλήσουν βάσει του επικρατέστερου σεναρίου, τότε σε λίγους μήνες από σήμερα η Λεωφόρος Αθηνών αφενός θα εντάσσεται στους «ώριμους» των διεθνών αγορών, αφετέρου θα αποτελεί μέλος του μεγαλύτερου χρηματιστηριακού ομίλου της Γηραιάς Ηπείρου, βγαίνοντας από την «απομόνωση» και κάνοντας σημαντικό βήμα για την άρση ενός βασικού εγγενούς προβλήματος, αυτού της ρηχότητας και της χαμηλής ρευστότητας.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η ψυχολογία των επενδυτών είναι αρκετά βελτιωμένη, δεδομένων των προσδοκιών αφενός για τα εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, αφετέρου για τη νέα μείωση των αμερικανικών επιτοκίων. Στο θετικό κλίμα συμβάλλουν και τα βήματα αποκλιμάκωσης στην εμπορική σύγκρουση Ουάσιγκτον – Πεκίνου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται επιφυλακτικά στο +0,18% και τις 576 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,31% και να διαμορφώνεται στις 24.314 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures της Wall Street δείχνουν ένα θετικό ξεκίνημα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)