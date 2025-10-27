Ράλι στις αγορές δια χειρός Τραμπ – Έσπασε το φράγμα των 50.000 μονάδων ο Nikkei 225

Με εκρηκτική άνοδο άνοιξαν τη Δευτέρα οι αγορές της Ασίας, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να υπερβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του τις 50.000 μονάδες, ενισχυμένος κατά 2,31%.

Το κλιμα αισιοδοξίας έχει πυροδοτήσει η νέα προσέγγιση ΗΠΑ – Ιαπωνίας (με τον Τραμπ να επισκέπτεται σήμερα το Τόκιο), αλλά και οι ελπίδες για εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το ράλι του Nikkei, που έχει ενισχυθεί κατά 62% από τα χαμηλά της χρονιάς, θυμίζει τη δυναμική της εποχής των Abenomics πριν από μια δεκαετία.

«Το να φτάσει ο δείκτης τις 60.000 ως το καλοκαίρι δεν είναι απίθανο», εκτιμά ο Neil Newman της Astris Advisory.

Όπως σημειώνει, η άνοδος είναι μεθοδική και στηρίζεται κυρίως σε ξένες τοποθετήσεις, καθώς οι επενδυτές βλέπουν ξανά την Ιαπωνία ως αγορά με προοπτική κερδών «για πρώτη φορά μετά από μια ολόκληρη γενιά».

Ο δείκτης Topix κατέγραψε άνοδο 1,61%, ενώ στο ταμπλό ξεχώρισαν οι μετοχές της Kawasaki Heavy Industries, με άλμα 7,1%, μετά τις εξαγγελίες της νέας πρωθυπουργού Τακαΐτσι για αύξηση των αμυντικών δαπανών και ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής.

Ανοδικό ξέσπασμα και στη Νότια Κορέα

Παράλληλα, ο κορεατικός Kospi σκαρφάλωσε πάνω από τις 4.000 μονάδες για πρώτη φορά, με άνοδο 2,3%, μετά το ρεκόρ της Παρασκευής, ενώ ο Kosdaq πρόσθεσε 1,45%.

Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,84% και ο CSI 300 της Σαγκάης κατά 0,91%, στον απόηχο δημοσιευμάτων για πρόοδο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον – Πεκίνου.

Η Hybe, εταιρεία παραγωγής των BTS, εκτινάχθηκε σχεδόν 10% μετά την πληροφορία του Bloomberg ότι το συγκρότημα ετοιμάζει παγκόσμια περιοδεία σε 65 πόλεις, οι μισές στη Βόρεια Αμερική.

Το σήμα από την Ουάσιγκτον

Αισιοδοξία προκάλεσαν και οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ανέφερε σε συνέντευξή του στο CBS ότι οι προτεινόμενοι δασμοί 100% στις κινεζικές εισαγωγές “έχουν ουσιαστικά αποσυρθεί”.

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι η Κίνα θα προχωρήσει σε μεγάλες αγορές αμερικανικής σόγιας και θα καθυστερήσει την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ενώ οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τα ισχύοντα μέτρα ελέγχου στις τεχνολογικές εξαγωγές.

Οι εξελίξεις αυτές ερμηνεύθηκαν ως σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης ενόψει της επικείμενης συνάντησης Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, η οποία ενδέχεται να παρατείνει την εμπορική εκεχειρία που εκπνέει τον επόμενο μήνα.

Η θετική ώθηση από τη Wall Street

Τα ασιατικά χρηματιστήρια πήραν τη σκυτάλη από τη Wall Street, όπου όλοι οι βασικοί δείκτες έκλεισαν την Παρασκευή σε νέα ιστορικά υψηλά.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,01% στις 47.207,12 μονάδες, ο S&P 500 κατά 0,79% στις 6.791,69 και ο Nasdaq κατά 1,15% στις 23.204,87 μονάδες. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αναμένεται επίσης να ανοίξουν με σημαντική άνοδο σήμερα.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον μια νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed, πιθανότατα αυτή την εβδομάδα, καθώς και ένα κύμα ισχυρών αποτελεσμάτων από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Εμπορεύματα και συνάλλαγμα

Η βελτίωση του κλίματος περιόρισε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια: Ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,7% στα 4.083 δολάρια η ουγγιά, ενώ το Bitcoin ενισχύθηκε 1,9% στα 115.526 δολάρια.

Τα συμβόλαια χαλκού τριμήνου σημείωσαν αύξηση 0,9%, καθώς η προοπτική εμπορικής αποκλιμάκωσης ενίσχυσε το κλίμα για τα βιομηχανικά μέταλλα.