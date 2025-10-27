Χρηματιστήριο: «Κλειδί» οι τράπεζες για την υπέρβαση των 2.040 μονάδων

Βηματισμό σ’ ένα περιβάλλον νευρικότητας και μεταβλητότητας αναζητά το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ναι μεν έχει ανακτήσει το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, αλλά χωρίς προς το παρόν να τολμά μια άμεση μετάβαση προς τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου.

Το προηγούμενο πενθήμερο ήταν απολύτως ενδεικτικό της παραπάνω διττής εικόνας. Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να ευκολία να ανακάμψει από τα πρόσφατα χαμηλά των 1.945 – 1.950 μονάδων, βρίσκοντας αρκετούς πρόθυμους αγοραστές, οι οποίοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις.

Την ίδια στιγμή, όμως, η περιορισμένη διάθεση για άμεσο ρίσκο, σε συνδυασμό με το profit taking, έβαλε «χαλινάρι» στην ανοδική πορεία, μην επιτρέποντας μια σταδιακή σύγκλιση με τις κορυφές των 2.126 μονάδων.

Η νέα εβδομάδα, η οποία μην ξεχνάμε ότι θα έχει τέσσερις συνεδριάσεις λόγω της αυριανής αργίας της 28ης Οκτωβρίου, αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για τη βραχυπρόθεσμη τάση, λόγω των πολλαπλών καταλυτών. Ο σημαντικότερος όλων αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών για το γ’ τρίμηνο και το 9μηνο του 2025.

Η Eurobank την Πέμπτη (30/10) και η Τρ. Πειραιώς την Παρασκευή (31/10) ανοίγουν την αυλαία, με τον πήχη των αναλυτών να έχει τεθεί σε υψηλό επίπεδο, σε συνέχεια των ικανοποιητικών επιδόσεων του α’ εξαμήνου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της BETA, oι τάσεις δείχνουν επιβράδυνση των απωλειών στα καθαρά έσοδα από τόκους, θετική εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, χαμηλό πιστωτικό κόστος και συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης. Παράλληλα, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των ετήσιων στόχων, κάτι που ενισχύει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταμοιβής των μετόχων.

Φυσικά, αν τα παραπάνω επιβεβαιωθούν και στην πράξη, δεν αποκλείεται να δούμε μια ηχηρή επανεμφάνιση των αγοραστών, η οποία εύλογα μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στο υπόλοιπο ταμπλό.

Στο ευνοϊκό σενάριο έρχεται να συμβάλλει και ο διεθνής παράγοντας, καθώς αφενός οι «Big Tech» ανακοινώνουν τις επιδόσεις του γ’ τριμήνου, αφετέρου τα ελεγχόμενα στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού επιτρέπουν στη Federal Reserve να συνεχίσει την πορεία χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Έτσι, η προσεχής συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 28 και 29 Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων (πιθανότητα 97%) -η δεύτερη συνεχόμενη.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ας έχουμε υπόψη ότι η μεταβλητότητα εξακολουθεί να συντροφεύει τους επενδυτές, κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο εταιρικών πράξεων.

Η μείωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έχει ανοίξει την όρεξη των εισηγμένων για την έκδοση νέων ομολόγων, την ίδια στιγμή που οι επιπτώσεις των διαδοχικών επιχειρηματικών συμφωνιών απαιτούν χρόνο για να γίνουν πλήρως αντιληπτές από την επενδυτική κοινότητα, δημιουργώντας πρόσκαιρα κύματα νευρικότητας σε επιλεγμένα blue chips.

Σε τεχνικό επίπεδο, η υπέρβαση των 2.040 μονάδων συνιστά το βασικό κλειδί για την πλήρη αντιστροφή του κλίματος, καθώς τα συγκεκριμένα επίπεδα συμπίπτουν με τους πρώτους κινητούς μέσους όρους (30 και 50 ημερών). Η επόμενη αντίσταση, στο ευνοϊκό σενάριο, συναντάται στις 2.110 μονάδες, οι οποίες αποτελούν και την πρόσφατη κορυφή.

Όσον αφορά το οριστικό πρόσημο του Οκτωβρίου, αυτό θα κριθεί μέσα στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις, με τη μεταβολή μέχρι στιγμής να είναι οριακά αρνητική (-1,1%). Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουν μεσολαβήσει 11 συνεχόμενοι ανοδικοί μήνες (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25), κάτι που ήδη αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη Λεωφόρο Αθηνών.

Η αισιόδοξη «μεγάλη εικόνα»

Από εκεί και πέρα, το σίγουρο είναι ότι η «μεγάλη εικόνα» παραμένει κάτι παραπάνω από αισιόδοξη, αν λάβουμε υπόψη τα ισχυρά εταιρικά μεγέθη, τις υψηλές μερισματικές διανομές, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deal και τη δρομολογούμενη επιστροφή της Αθήνας στις Αναπτυγμένες Αγορές, η οποία βέβαια, δεν αναμένεται χωρίς αναταράξεις λόγω της διαδικασίας αποχώρησης όσων funds δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε αναδυόμενες αγορές.

Μια διαδικασία, η οποία τρέχει παράλληλα και συνδυαστικά με τη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ. Εφόσον όλα κυλήσουν βάσει του επικρατέστερου σεναρίου, τότε σε λίγους μήνες από σήμερα η Λεωφόρος Αθηνών αφενός θα εντάσσεται στους «ώριμους» των διεθνών αγορών, αφετέρου θα αποτελεί μέλος του μεγαλύτερου χρηματιστηριακού ομίλου της Γηραιάς Ηπείρου, βγαίνοντας από την «απομόνωση» και κάνοντας σημαντικό βήμα για την άρση ενός βασικού εγγενούς προβλήματος, αυτού της ρηχότητας και της χαμηλής ρευστότητας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)